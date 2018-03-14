Avro ve sterlin rekor düzeyde -14 Mart 2018
14 Mart 2018 08:01
Avro güne TL karşısında yeni rekor seviyelerden başlarken dolar 3 ayın zirvesinde yer alıyor.
Dolar/TL güne 3.87'nin üzerinde başladı. Auro ve sterlin yeni rekor seviyelerine ulaştı. Dolar, erken saatlerde 3.8742'ye kadar çıkarak 3 ayın zirvesindeki seyrini sürdüren dolar/TL saat 07:40'ta 3.8705'ten işlem gördü.
Rekorunu 4.8055'e taşıyan avro, 4.8035 seviyesinde yer alırken, tarihi zirvesini 5.4178 ile yineleyen sterlin ise 5.4160'ta yer aldı.
Dolar endeksi ise dün ABD enflasyon verisi ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un görevden alınmasından sonra 90 sınırından 89,58'e çekildi. (EKONOMİ SERVİSİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 08:06
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