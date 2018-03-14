ABD’deki gelişmeler sonrasında avro 4.80 lira -14 Mart 2018

ABD'deki gelişmeler üzerine avro 4.80 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeye yükseldi. Dolar ise yeni güne 3.86 - 3.87 lira aralığında başladı.

ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi ve Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasıyla güçlenen avro 4.80 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak göreve CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmesiyle, avro 1.24 doları da aşarak 1.2412 dolara kadar yükseldi.

Dolar karşısında güçlenen avro, lira karşısında da 4.8047'ye kadar tırmanarak yeni rekor düzeyi test ederken, ABD para birimi de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 3.8740 liraya kadar yükseldi ve yeni güne 3.86 - 3.87 lira aralığında başladı.

TRUMP KABİNESİNE İLİŞKİN ENDİŞELERLE PİYASALAR İNİŞTE

ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı ve bazı diğer isimleri görevden almasıyla, piyasalar yeni bir ticaret savaşı endişesiyle düşüyor.

Asya borsalarında Tillerson’un görevden alınmasının ardından, "şahin" olarak nitelendirilen yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ticaret savaşı taraftarı olması endişeleriyle Nikkei yüzde 0.86 düşüşle 21,779.73 puana gerilerken, Shanghai yüzde 0.39 düşüşle 3,297.48 puana geriledi. Hong Kong’da HSI yüzde 1.32 düşüşle 31,183.86 puana gerilerken, Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.51 düşüşle 2,482.36 puana çekildi.

Pompei ABD Kongre üyesi olarak görev yaparken hükümetin Çin’e karşı sert ticaret yaptırımları uygulamasını talep ediyordu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Broadcom-Qualcomm birleşmesini de “ulusal güvenlik endişeleri” sebebiyle engellemesi ve ticaret savaşı endişeleriyle düşüşlerle kapanan ABD borsalarında Dow Jones yüzde 0.68 düşüşle 25,007.03 puana geriledi. S&P 500 yüzde 0.64 düşüşle 2,765.31 düzeyine geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1.02 düşüşle 7,511.01 düzeyine geriledi.

Tillerson haberleri sonrası sert düşüş yaşayan Avrupa Borsalarında ise Stoxx 600 Endeksi kayıplarını genişleterek yüzde 0.98 düşüşle kapandı. FTSE yüzde 1.05 düşüşle 7,138.78 düzeyine gerilerken DAX yüzde 1.59 düştü, CAC 40 ise yüzde 0.64 düşüşle 5,242.79 düzeyine geriledi.

Dolar Endeksi Trump kabinesindeki endişelerle 90 düzeyinin altında seyrini sürdürüyor ve düze göre yüzde 0.03 düşüşle 89.635 düzeyinde. Euro dolar paritesi ise yüzde 0.10 artışla 1.2401’e yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.018 düşüşle yüzde 2.83 düzeyine geriledi. ABD tahvil getirileri Eylül 2008’den bu yana 2.908 düzeyini görmedi.

Güvenli liman yene karşı direncini koruyan dolar, dün Japonya’da Başbakan Shinzo Abe’e yönelik politik baskılarla birlikte yen karşısında yüzde 0.70’lık bir yükselmesinin ardından bugün ticaret savaşı endişeleriyle yüzd e0.06 düşüşle 106.48 düzeyine çekildi.(DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 10:00

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