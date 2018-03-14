Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
14 Mart 2018 06:55
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, Medi Bayreuth’la 84-84 berabere kalarak kupaya veda etti.
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan, 81-76'lık mağlubiyetin rövanşında sahasında Almanya'nın Medi Bayreuth takımı ile 84-84 berabere kalarak kupaya veda etti.
Beşiktaş Sompo Japan: 84 - medi Bayreuth: 84
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Gentian Cici (Arnavutluk), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)
Beşiktaş Sompo Japan: Adams 9, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu, Clark 13, Sertaç Şanlı 6, Diebler 3, Lalanne 18, Kenan Sipahi, Weems 12
medi Bayreuth: York 17, Robinson 9, Linhart 14, Brooks 12, Seiferth 8, Wachalski 2, Cox 4, Amaize, Doreth 3, Marei 15
1. Periyot: 18-20
Devre: 39-37
3. Periyot: 59-63
Beş faulle çıkanlar: 39.35 Jon Diebler ve 39.56 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan) (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 07:00
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