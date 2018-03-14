Akın Atalay 500 gündür tutuklu

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 500 gündür Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Gazeteciler, Atalay'ın davasına çağrı yaptı.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 500 gündür özgürlüğünden mahrum. atalay’ın cuma günü görülecek davası öncesi çağrı yapan gazeteciler, “Gün gibi aşikar, gerçek kazanacak” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasının soruşturma konusu edildiğ dava kapsamında tutuklanan Akın Atalay 500 gündür Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Muhabiri Ahmet Şık’ın tahliye edildiği 9 Mart’taki son duruşmada Atalay, “Gemiyi en son kaptanlar terk eder” denilerek tahliye edilmedi.

16 MART’TA ÖZGÜR OLSUN!

16 Mart Cuma günü görülecek duruşma öncesi çağrı yapan gazeteciler, “Gün gibi aşikar, gerçek kazanacak. Akın Atalay 16 Mart’ta özgür kalsın” dedi.

Her Perşembe Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gerçekleştirilen Adalet Nöbetine de çağrı yapan gazeteciler, atalay için bir kez daha nöbet tututacklarını belirterek kamuoyuna da çağrı yaptı.

Yazılı bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “AKP’nin adaletsizlik gemisi batıyor, direnişin gemisi ise tam 500 gündür maviliklere doğru yol alıyor” dedi.

Atalay’ın Silivri Cezaevi’nde tam 500 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde tutulduğunu belirten Yarkadaş, “Bugüne kadar ortaya tek bir suç delili koyamayan mahkeme heyeti, siyasi iktidarı memnun etmek için gazetecileri cezaevinde tutmuş ve arkadaşlarımızı rehin almıştır. Akın Atalay’a cuma günü yapılacak olan duruşmada beraat kararı verilmesi gerekmektedir” dedi.

‘BATAN AKP’NİN GEMİSİDİR’

Atalay ve arkadaşlarının yargılandığı 35. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nın son duruşmada Atalay’a “Gemiyi en son kaptanlar terk eder” dediğini hatırlatan Yarkadaş, “Mahkeme başkanı da gazetecilerin hapsedildiği sözde adalet gemisinin su aldığını ve artık batmaya yüz tuttuğunu itiraf etmiştir. Akın Atalay batmaya yüz tutan AKP’nin gemisine hapsedilmiştir.

Atalay dört duvar arasında tutulmasına rağmen, rotasını adalet, eşitlik, özgürlük ve demokraside tutmayı başarıyor. Cuma günü ise Atalay ve arkadaşlarını taşıyan, yükü ise gerçekler olan Cumhuriyet gemisi özgürlüğe ve maviliklere ulaşacak. Atalay Cuma günü, yani tam 502 gün sonra fırtınayı geride bırakacak ve AKP’nin batmaya yüz tutan gemisindeki zincirlerini kıracak. Geride ise AKP’nin emir ve talimatla yürütmeye çalıştığı, pusulası şaşmış ve çürümüş yargı gemisi kalacak” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

‘Onun gemisi cezaevi değil gazetesidir’

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 05:35

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