İşçilere bir açıklama yapmak zorundasınız!

Merhaba Evrensel Gazetesi okurları ve işçi arkadaşlar…

Bizler Kayseri’de Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’in örgütlü olduğu işyerlerinde çalışan işçiler olarak sizlere ve sendikaya söyleyeceklerimiz var.

Kısaca işçi sendikaları, işçilerin mücadelesi veren/vermeye çalışan örgütlerdir. Geçtiğimiz günlerde ayyuka çıkmış bir mesele var. TV ekranlarında ve gazetelerde boy boy “Öz İplik-İş Sendikasında yolsuzluk” diye haberler çıktı. Öz İplik-İş Ankara Şube Başkanı Murat İnanç’ın kendinden önceki başkana 100 bin lira teklif etmiş, yerine başkanlığı devraldığının görüntüleri çıkmış ve işçiler dahil herkesin bilgisi olmuştur. İhraç sebebi bilinmemekle birlikte Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Sönmez ihraç edilmiş, bu konu hakkında “söylenenlere göre” savcılığa itirafçı olarak başvurmuştur.

İşçilerin büyük çoğunluğunun tepkili olduğunu söyleyebiliriz. “Sendika bizlerden toplanan aidatları paylaşamıyor” diye tepki gösterirken, süreci “birbirine düştüler” diye yorumluyor. Kayseri dışındaki sendikanın örgütlü olduğu bazı fabrikalarda toplanan aidatların çok çok düşük olduğu bilgisi bizlere ulaştı. En fazla sendikaya aidat ödeyen işyerleri ise Kayseri’de olduğu gerçeği yüzümüze çarptı. Bunun üzerine tepki görmemek adına sendika aidatları bu yüzden mi düşürdü?

İşçiler olarak merak ettiğimiz diğer bir konu ise, yılbaşı hediyesi adı altında 2016 yılında çay bardağı, 2017 yılında kahve fincanı takımı, 2018 yılında ise tahta kaşık seti verildi. İşçilerin söylemleri ise, “Bizlerden en fazla aidatı keserlerken, bu üç kuruşluk hediyeler mi reva görülüyor?” diye soruyor. İşçiler, yılda bir aidat ücretinde hediyeler bekliyor, çok mu?

Yukarıda sorduğumuz sorulara rağmen, sendikacılardan hiçbir yanıt alamadık. İşçilerin beklentilerini karşılamadığı gibi bir de binlerce üyesinden gelen aidatlar ile yolsuzluk ile adlarını duyuyorlar. Yolsuzluk ile adı geçenlerin biz işçilere açıklayacağı bir şeyler olmalıdır. İşçilere bir açıklama yapmak zorundadırlar. Bizim tüm işçi arkadaşlara çağrımız ise sendikanın ve sendikacıların; işçilerin hakkını hukukunu iyi bilen, her zaman işçilerin yanında olan bir çizgide olması gerekir. Sendikaların gerçek sahibi işçilerdir! Ve işçilerin her koşulda bir arada olup, her türlü hakları için mücadele etmelidir.

