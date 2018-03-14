Artemis işçileri: Çayımızın tadı kaçıyor

Gebze'de bulunan Artemis fabrikası işçileri, ülke gündemindeki özelleştirmelere ilişkin mektup yazdılar.

Artemis işçileri

Gebze

Unuttuk değil mi? Ülkemizin dört bir yanındaki sigara fabrikaları kapatılmış, fabrikalarda üretim durmuş, on binlerce tütün köylüsü ekmeğinden olup, yerini yurdunu bırakmış zorunda kalmış, tütün fabrikalarındaki işçi kardeşlerimiz oraya buraya sürülmüş, kölelik koşullarına mahkum edilmişti. Şimdi o tütün fabrikalarının yerinde yerler esiyor, dümdüz edildiler. Raflarda boy boy satılan sigaraların yerli ve milli olduğunu kim söyleyebilir? Malbora mı, Parlement mi, Kent mi... yerli?

Sıra geldi güçten düşürülen geçimini pancar üretimi ile sürdüren köylüye, çiftçiye, şeker fabrikalarında çalışarak ekmeğini kazanan işçilere son darbeyi vurmaya.

Evrensel Gazetesinden öğreniyoruz ki Cargill gibi yabancı tarım tekellleri ve onların yerli ortakları Türkiye’nin tarım politikalarını yönetmektedir. Öğreniyoruz ki nişasta bazlı zehirli şekerle bizlerin sağlığını para kazanma hırsı yüzünden görmezden geliyorlar, bizleri kansere, çaresiz hastalıklara mahkum etmekten hiç çekinmiyorlar, anlıyoruz ki tek dertleri daha çok daha çok para kazanmaktır.

Şeker fabrikalarımızı kapatıp, pancar üretimini bitirip bizleri mısır şurubundan üretilen sahte şekere mahkum etmek istiyorlar. Şimdi bütün işçilere, emekçilere soruyoruz? Ekmeğini pancar ekiminden sağlayan köylümüzün, çiftçimizin durumu ne olacak?

Üretimin sürdüğü bir şeker üretiminin tümüyle yok edilip kimi şeker fabrikalarının şehir merkezlerinde kaldı diye yıkılıp rezidans, AVM yapılmasına, kimi fabrikaların da düşük ücret ve kölelik koşullarında çalışmaya mahkum edilecek işçi kardeşlerimizin yanında DURACAK MIYIZ? DURMAYACAK MIYIZ?

Pancar şekeri yerine her geçen yıl ithalatı ve kullanım alanı artan nişasta bazlı şekerlerin sağlımızı,çocuklarımızın geleceğini tehdit etmesine itiraz EDECEKMİYİZ? ETMEYECEKMİYİZ?

Gebze’nin metal işçileri, petro kimya işçileri, gıda İşçileri... velhasıl Gebzeli tüm işçiler, Gebze’de bulunan tüm sendikalar olarak şeker fabrikalarının satılıp yok edilmesine, pancar köylüsünün perişan edilmesine sessiz kalıp ONAY MI VERECEĞİZ?

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 03:51

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