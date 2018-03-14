Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ve Roma çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren Roma ve Sevilla, son 8'e kalan takımlar arasına eklendi.

Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kalan takımlardan ikisi daha belirlendi.

Manchester United’ı deplasmanda 2-1 yenen Sevilla ve Shakhtar Donetsk’i evinde tek golle geçen Roma, çeyrek finale yükseldi.

0-0’ın rövanşında Old Trafford’a konuk olan İspanyol temsilcisi Sevilla, 74 ve 78’de Wissam Ben Yedder’in golleriyle turladı. Romelu Lukaku’nun 84’teki golü İngiliz ekibi Manchester United için yeterli olmadı.

İlk maçta Cengiz Ünder’in golüyle 2-1’lik yenilgiye rağmen avantaj elde eden Roma ise Olimpiyat Stadı’nda ağırladığı Ukrayna temsilcisini 52’de Edin Dzeko’nun golüyle geçti.

Sevilla ve Roma böylece Liverpool, Juventus, Real Madrid ve Manchester City ile birlikte Avrupa’da son 8’e kalan takımlar arasına adını yazdırdı.

Çeyrek finalin son yolcuları bugün saat 20.00’de Beşiktaş-Bayern Münih ve 22.45’te Barcelona-Chelsea maçlarının ardından belli olacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 00:49

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