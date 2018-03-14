Üniversiteli genç kadını gasbeden erkek, tutuklandı

Balıkesir'de 21 yaşındaki S.K'yi gasbeden şahıs, sivil polisler tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolda yürüyen 21 yaşındaki S.K, silah tehditiyle çantasını gasbeden Gökhan Kundakcıoğlu, olay yerinde bulunan sivil polisler tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

Bandırma'da geçtiğimiz pazartesi akşamı saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, İhsaniye Mahallesi'ndeki evine gitmekte olan Onyedi Eylül Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden S.K.'yı, arkasından gelerek takip eden Gökhan Kundakcıoğlu, genç kadını tabanca ile ölümle tehdit edip çantasını almak istedi. Korkudan, 'İmdat' diye bağırıp yardım isteyen S.K. kaçmak isterken dengesini kaybedip düştü. Ayağından yaralanan genç kadın acı içerisinde kıvranırken şüpheli ise içinde 60 TL para ve kimlik kartları bulunan çantayı alarak kaçmak istedi.

YAKANLANDI

Bu sırada İhsaniye Mahallesi'nde devriye gezen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, S.K.'nın çığlıklarını duyup olay yerine gelince kısa bir kovalamaca sonunda Gökhan Kundakcıoğlu'nu, suçüstü yakalarken gasp olayı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen hırsızlık, cinsel istismar, adam yaralama ve tehdit suçlarından kaydı bulunan Kundakcıoğlu, ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece, 'silahlı yağma' suçundan tutuklandı. (Balıkesir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 00:07

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