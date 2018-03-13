160 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde taşımalı eğitim gören 160 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çeşitli okullarda eğitim gören 160 öğrenci, öğlen yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan taşımalı eğitim gören öğrencilerin, öğle yemeğinde Karacasu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) tarafından hazırlanan tavuklu yemekten yediği öğrenildi.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yemeği hazırlayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Büyüknalçacı, "Hastaneye giden öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasından dolayı taşımalı eğitim gören diğer öğrencilere de tek tek ulaşıp sağlık kontrolünden geçireceğiz" dedi.

'DURUM STABİL'

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Şafak Çalışkan ise "Ambulansla hastaneye gelen hastalarımızı göndermiyoruz. Sadece velilerimizin ihtimal doğrultusunda getirdiği öğrencileri tedavi edip taburcu ettik. Durum stabil herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu. (Aydın/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 00:00

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