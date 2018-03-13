Kelebekler’in afişi ve fragmanı yayınlandı

Sundance Film Festivali 2018’de Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü kazanan ilk ve tek yerli yapım olan 'Kelebekler'in afişi ve fragmanı yayımlandı.

30 Mart’ta izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan “Kelebekler” filminin afişi ve fragmanı yayınlandı. Tolga Karaçelik, yazıp yönettiği “Kelebekler” Sundance Film Festivali 2018’de Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü kazanan ilk ve tek yerli yapım oldu. Avrupa prömiyerini 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında yapan film güçlü mizahıyla izleyen herkesten büyük beğeni topladı.

FİLM HAKKINDA

Yıllar sonra bir araya gelen üç kardeş: Cemal, Suzan ve Kenan... 30 yıl ayrı kaldıktan sonra, yıllardır haber almadıkları babalarından gelen bir telefon üzerine Hasanlar Köyü’ndeki evlerine giderler. Birbirini çok az tanıyan üç kardeş, köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler. Cemal, Suzan ve Kenan acayipliklerle dolu bu köyde hem birbirlerinin hem kendilerinin hem de babalarının kim olduğunu anlama fırsatı bulurlar. “Kelebekler”de; Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular rol alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 21:24

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