'Yazar ve çevirmenlerin üzerindeki vergi yükü kaldırılsın'

Türkiye Yayıncılar Birliği’nden Maliye Bakanlığı’na vergilerle ilgili çağrı yapıldı.

Türkiye'de faaliyet gösteren yayıncıları ve yayın dağıtımcılarını temsil eden Türkiye Yayıncılar Birliği; yazarların ve çevirmenlerin gelirleri üzerindeki vergi yükünün kaldırılması için Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Yazarların ve çevirmenlerin vergi yükünü taşıyamayacak duruma geldiğine dikkat çeken Türkiye Yayıncılar Birliği “Telif gelirleri üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılması, yayıncılık sektörünün ve kültür endüstrisinin gelişmesi adına yeni eserlerin kültür dünyamıza girişinin önünü açacaktır.” dedi.

YAYINCILARLARDAN BAKANLIĞA ÖNERİLER

Türkiye Yayıncılar Birliği yaptığı çağrıda çözüm önerilerini Maliye Bakanlığı’na iletti. Bu sorunun kesin çözümünün telif ödemeleri üzerindeki gelir vergisi stopajının ve KDV’nin kaldırılması olduğunu belirten Türkiye Yayıncılar Birliği şunlara dikkat çekti: “Pek çok ülkede yaratıcı endüstrilerin gelişebilmesi için fikri ve sınai mülkiyet üzerindeki vergiler sıfırlanmakta veya en düşük seviyeye indirilmektedir. Bunun için, Gelir Vergisi Kanunu ve KDV Kanunlarında bu doğrultuda değişiklikler yapılmalı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmalı, KDV Kanunu’nun 17. maddesine eklenecek bir bent ya da fıkra hükmü ile ‘Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi kapsamındaki telif hakları’ KDV’den istisna edilmelidir.”

YÜZDE 35’LİK KESİNTİYE UĞRUYOR

Türkiye Yayıncılar Birliği, yazar ve çevirmenlerin yaşadığı ekonomik kayıpları şöyle örnekledi: “Bir yazarın yılda yaklaşık bir kitap yazabildiği düşünülürse, bu kitaptan elde edeceği ortalama 3.000 TL tutarındaki telif geliri yüzde 17 gelir vergisi ve yüzde 18 KDV ile toplamda yüzde 35’lik yani 1.050 TL’lik bir kesintiye uğramakta ve yazarın net kazancı 1,950 TL’ye düşmektedir. Bir çevirmenin yılda ortalama 3-4 kitap çevirisi yaptığı göz önüne alındığında, elde edeceği 15.000 TL’lik gelirden yapılan 5.250 TL tutarındaki vergi kesintisi, net kazancını 9.750 TL’ye düşürmekte, aylık kazancı 812,50 TL olmaktadır.” (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 21:12

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