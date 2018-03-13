Sansürde yerel örnek: Ordu'da TV52'nin binası mühürlendi

Ordu’da belediye başkanıyla ilgili yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyan TV52 ‘eksikleriniz var’ diyerek mühürlendi.

Ordu’da 25 yıldır yayın yapan TV52 televizyonunun binası ‘eksikleriniz var’ denilerek mühürlendi. Kanal Yöneticisi İsa Akçay kanallarının Ordu Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz hakkında yapılan imar ve yolsuzluk haberleri nedeniyle mühürlendiğini ifade etti.

Ordu’da 25 yıllık TV52 televizyonunun yayınları durdu. TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay, televizyonda canlı yayındayken, Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri binaya girdi. Zabıtalar, televizyon kanalının bulunduğu binadaki son iki katta imar ve yangın talimatı eksiklikleri olduğunu, bununla ilgili tebligatın da belediye tarafından daha önceden iletildiğini iddia etti. Elektriklerin kesilmesiyle televizyon yayınları durdurulurken, binadakilerin dışarı çıkmasının ardından da belediye ekiplerince kapı mühürlendi.

İsa Akçay ise gerekçesinin söylendiği gibi olmadığını, belediyedeki imar ve ihale yolsuzluklarını gündeme getirdidiği için kapatıldığını aktardı. Akçay, bahsi geçen eksikliklerin giderilmesine imkân tanınmadığını söyledi. Televizyon yöneticilerinden gazeteci Akın Çiçek de 2530 çalışanın mağdur duruma düşürüldüğünü aktardı.

SERTEL: AKP’NİN SANSÜR ALIŞKANLIĞI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP iktidarında gazetecileri baskıyla, hapisle susturmanın olağan hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

“TV52, yirmi beş yıldır Ordu’da yayın yapıyor. Ancak halkın haber alma hakkı doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde imar ve ihalelerle ilgili yapılan bir takım yolsuzlukları gündeme getirince birilerini rahatsız ediyor. Kanal 52’nin uzun süredir bulunduğu binaya birbiri ardına denetimler başlıyor. Belirlenen eksikler giderilmesine rağmen son olarak binanın çatısı bahane edilerek televizyonun bulunduğu katlar mühürleniyor. Kanal sahibi çatıdaki eksikleri gidermek istemesine rağmen vinç kurmaya dahi izin verilmiyor. Bunun adı belediyenin görevini yapması değil düpedüz sansürdür. AKP dönemine muhalif medya için olağan hale gelen baskı kurma, sindirme ve hatta hapse atmanın bir örneği de Ordu’da yaşanmıştır. Amaç denetim yapmak değil TV52’yi susturmaktır. Halkın gerçekleri öğrenmesini engellemektir. 25 kişinin ekmeğiyle oynayarak Ordu’nun önde gelen televizyonu TV52’nin bulunduğu katların mühürlenmesini kınıyor, Belediye Başkanı’nın bu baskıcı kararı derhal gözden geçirmesini bekliyorum.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 21:04

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