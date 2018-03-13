Newroz çalışmaları başladı, başvurular yapıldı

Bu seneki Newroz'un sloganı 'Newroz direniştir; faşizme karşı halkların baharıdır' olarak belirlendi.

Diyarbakır Mardin, İstanbul ve İzmir yapılacak Newroz için çalışmalara başlandı. Kutlamaların yapılacağı meydanlar için başvurular yapılırken, “Newroz direniştir; faşizme karşı halkların baharıdır” şiarıyla kutlanacak Newroz için halka katılım çağrıları yapıldı.

Diyarbakır Newroz Tertip Komitesi bu yıl kutlanacak Newroz’a ilişkin açıklama yaptı. HDP Diyarbakır il binasında yapılan açıklamaya, HDP Milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Ziya Pir, HDP il başkanları da katıldı. HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Şerif Camcı, Newroz’u Ortadoğu ve Bölge’de savaşın hüküm sürdüğü bir ortamda karşıladıklarını kaydetti.

‘AMED SEL OLUP AKACAKTIR’

Diyarbakır halkına çağrı yapan Camcı, “21 Mart günü Amed Newroz Alanında kutlayacağımız Newroz’ a büyük bir inanç ve kararlılıkla tüm Amed halkının sel olup akacağına inanıyoruz. Amed Newroz Tertip Komitesi olarak, komiteyi oluşturan tüm bileşenler adına halkımızı Newroz Özgürlük Bayramına davet ediyor; Amed’e yaraşır bir tarzda tarihi rolünü yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi.

‘BARIŞ HAYKIRILILACAK’

Mardin Newroz Tertip Komitesi, geçtiğimizi gün yaptığı açıklamayla, kutlamaların çalışmasına başladı. 17 Mart’ta Kızıltepe, 18 Mart Derik ve Mazıdağı, 19 Mart merkez ilçe Artuklu, 20 Mart Midyat ve Savur ilçelerinde düzenlenecek kutlamaların finali ise, 21 Mart’ta sokağa çıkma yasağı sırasında birçok mahallesi yerle bir olan Nusaybin’de yapılacak. “Dehak’a karşı gelen Demirci Kawa’nın yoldaşları olarak Newroz alanında olacağız” diyen Felek Fidan, Newroz ateşinin tüm halklara barış, özgürlük ve umut getireceği inancında olduğunu söyledi. Bu Newroz’a halkların ve barışın kazanacağını belirten Fidan, “8 Mart ruhunun Newroz’a taşınması için çalışacağız. Tüm kadınları Newroz alanını doldurmaya ve seslerini haykırmaya davet ediyoruz. Barışı haykırmaya çağırıyoruz” çağrısında bulundu.

‘NEWROZ’U 1 MAYIS RUHUYLA BULUŞTURMALIYIZ’

İstanbul’da da Newroz’un 21 Mart günü Bakırköy Halk Pazarı’nda kutlanması için valiliğe resmi başvuru yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ile HDP Milletvekili Leyla Birlik Newroz’a konuşmacı olarak katılacak. Yine Grup Vardiya, Gülseven Medar ve Koma Gulên Xerzan da İstanbul Newroz’unda sahne alacak. İstanbul’da düzenlenecek Newroz’da toplumun tüm kesimlerinin misafir değil ev sahibi olacağını belirten İstanbul Newroz Koordinasyonu’nda yer alan HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Cengiz Çiçek, “Newroz’u 1 Mayıs ruhuyla buluşturmalıyız” dedi.

‘AFRİN’E DAİR SÖZÜMÜZ OLACAK’

Newroz’un İzmir’deki adresi Gündoğdu Meydanı. Tertip Komitesi’nden Çerkez Aydemir, “Newroz alanında Afrin’e, bölgeye ve dünyaya dair sözümüz olacak” dedi. Newroz Tertip Komitesi’nin 21 Mart Çarşamba günü için yasal başvurularda bulunurken, kent halkına mitinge katılım çağrısında bulundu. Mitinge, HDP İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın konuşmacı olarak katılması beklenirken, konuşmacıların yanı sıra farklı müzik grupları ve sanatçıların da ezgileriyle katılacağı ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 20:04

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