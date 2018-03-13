MESAM’ın yeni başkanı Coşkun Sabah oldu

Arif Sağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu MESAM’a atanan kayyım sonrasında yeni başkan Coşkun Sabah oldu.

Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerininde başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi.

Başkanlık görevini kabul eden Coşkun Sabah, “Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek” dedi. Kayyım tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği söylendi. (HABER MERKEZİ)

MESAM'a kayyım atandı: Yavuz Bingöl de yönetimde!

MESAM'a kayyım atandı: Yavuz Bingöl de yönetimde!

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 17:42

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