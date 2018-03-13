Düşen uçak için Nepal’e suçlama

Nepal’in başkenti Katmandu’da düşen uçakla ilgili, Katmandu hava kontrol kulesinin pilotları yanlış yönlendirmiş olabileceği suçlamasında bulunuldu.

Bangladeş merkezli Havayolu şirketi Us Bangla’nın CEO’su, Nepal’in başkenti Katmandu’da düşen yolcu uçağıyla ilgili, Katmandu hava kontrol kulesinin pilotları yanlış yönlendirmiş olabileceği suçlamasında bulundu.

Bangladeş’in başkenti Dakka’dan havalanan ve Nepal’in başkenti Katmandu’da inişe geçtiği sırada düşen yolcu uçağında bulunanlardan en az 49’u hayatını kaybetti. Kaza haberinin ardından yolcu yakınları Dakka’da havaalanına akın etti. Havayolu şirketinin CEO’su Imran Asif yaptığı açıklamada, kazadan kesin olmamakla birlikte Nepal’i sorumlu tutarak, “Şu aşamada kesin olarak iddia edemesek de hava trafik kontrolü kulesinin pilotlarımızı farklı piste inmesi konusunda yanlış yönlendirdiğinden şüpheleniyoruz” dedi.

Nepal'de yolcu uçağı düştü

KULE İLE İLETİŞİM SORUNU

“liveatc.net” adlı hava trafiği izleme sitesinin yayımladığı kayıtlara göre ise pilot önce kuleden havalimanına kuzey yönünden inme izni istedi. Kule bu izni pilota verdi. 1 dakikadan kısa süre sonra ise pilot havalimanına güney yönünden inmeye hazır olduğunu söyledi. Kule uçağa bu yönden inme izni de verdi. Kule ile pilot arasındaki ayrı bir konuşma kaydı da taraflar arasında iletişim bozukluğu yaşandığı ihtimalini güçlendirdi. Konuşmalarda kuledeki bir kişi uçağı kastederek Nepali dilinde “Kafaları gerçekten karışmış gözüküyor” diyor bir diğeri de “Aşırı şekilde şaşırmış gözüküyorlar” ifadelerini kullanıyor.

Pilot ise inişten önce “İniş iznimiz var mı?” diye soruyor. Kısa süre sonra kuledeki kontrolör panik içinde pilota “Tekrar ediyorum, dönün” diyor. Ancak o sırada kaza gerçekleşiyor.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Uçakta 67 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu. Olayda 22 kişi de yaralanmıştı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı yolculardan bazılarının durumu ciddiyetini koruyor. Bu arada yolculardan 32’sinin Bangladeş, 33’ünün Nepal, birinin Çin, birinin de Maldivler vatandaşı olduğunu bildirildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 17:16

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