Diyarbakır'da 2 asker hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 asker yaralandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dicle ilçesi kuzeyinde operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi: "İcra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP'ye temas sonucunda meydana gelen patlamada, 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2'si ağır, 3'ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 17:12

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