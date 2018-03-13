Rusya: ABD’ye karşılık veririz

Rusya Genelkurmay Başkanı ABD’nin Suriye’yi bombalaması ve buradaki Rus askerlerinin hayatının tehlikeye girmesi halinde cevap vereceklerini açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ABD’nin Suriye’yi bombalaması ve buradaki Rus askerlerinin hayatının tehlikeye girmesi halinde Rusya’nın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi. ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, kimyasal silah saldırısı düzenlemesi halinde Washington’ın Şam’a karşı saldırı düzenleyebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Gerasimov, ABD’nin, Suriye hükümetini kimyasal silah kullanmakla suçlamayı planladığını ve bunu gerekçe göstererek başkent Şam’ın hükümet denetiminde olan mahallelerine füze saldırısı düzenlemeyi tasarladığını ileri sürdü.

'RUS ASKERLERİNİN HAYATI TEPHLİKEYE GİRERSE’

Gerasimov, başkent Şam da dahil olmak üzere, Suriye’nin bir noktasının bombalanması ve bunun, bu ülkede bulunan Rus askerlerin hayatı için tehlike oluşturması halinde ise hem söz konusu saldırıda kullanılan füzelere hem de bu füzeleri taşıyan savaş araçlarına karşılık verileceğini belirtti.

Rus Genelkurmay Başkanı, önceki gün Doğu Guta’nın Aftris köyünde kimyasal mühimmat üretimi amacıyla kullanılan bir atölye bulunmasının da militanların sahte saldırı planını doğruladığını da ekledi.

(DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 17:07

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