Afrin operasyonunda 53. gün: Patlamada askerler yaralandı

Afrin operasyonu 53. günde de devam etti. TSK, Afrin kent merkezinin kuşatıldığını açıkladı. Kırsalda patlama oldu ve yaralı askerler var.

TSK'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonu 53. gününde de devam etti. Afrin kırsalında patlama meydana geldi, yaralı askerler var. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) pazartesi itibariyle Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı “Afrin sorununu diplomasiyle çözmeye çalışıyoruz” açıklaması yaparken, Avrupa’nın birçok kentinde Kürt kurumlarının eylemleri ise sürüyor.

YARALI ASKERLER VAR

Afrin kırsalında, akşama doğru henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada aralarında askerlerin ve ÖSO mensupların da bulunduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, sınıra sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşınıp, acil serviste tedaviye alındı.

Genelkurmay Başkanlığı Suriye’nin Kürt kenti Afrin’e yönelik sürdürülen ve 53’üncü günün geride bırakan askeri operasyonla ilgili açıklama yayınladı.

‘KRİTİK BÖLGELER ELE GEÇİRİLDİ’

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Harekât kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren 3393 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da harekat esnasında sivil/masum bölge halkının zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir”

ABD: DİPLOMASİYLE ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ

Bu arada ABD Savunma Bakanlığından da (Pentagon) Afrin operasyonu açıklaması geldi. Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin Afrin’deki eylemleriyle ilgili kilit sorunları diplomatik yollarla çözmeye çalıştıklarını belirtti. Galloway, “ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ankara’da ilan ettiği gibi ABD ve Türkiye, ilişkilerimizin karşı karşıya olduğu tüm kilit sorunların tartışılması için sonuca odaklı mekanizmayı oluşturma anlaşmasına vardı. Bu tartışmaların olası sonuçlarını öngöremiyoruz. Detaylar, diplomatlarımız ve uzmanlarımızın ortak çalışması sırasında ortaya çıkacak” dedi.

SDG: ABD’YE GÖRE KONUMLANAMAYIZ

YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Afrin operasyonu nedeniyle Deyrizor kenti doğusunda IŞİD’e karşı yürüttüğü operasyonu durdurdu.

Sputnik’e konuşan SDG Deyrizor Komutanı Mehdi Kobani, savaşçıların Afrin’e gittiğini söyledi. Kobani, “Biz kendimizi ABD’ye göre konumlandıramayız. ABD’nin istediği gibi hareket edemeyiz. Afrin’e yönelik saldırılar sürerken sessiz kalamayız. Güvenlik gerekçesiyle Afrin’e gidenlerin sayısını veremeyiz” dedi.

ANHA: BİR ÇOCUK YARALANDI

ANHA haber ajansı, Arfin’e destek için yola çıkan sivillerin bulunduğu araç konvoyuna top atışı yapıldığını iddia etti. Haberde, konvoyun Şerawa ilçesine bağlı Basut’e köyünde TSK’nin top atışına maruz kaldığı belirtildi. Ayrıca Afrin merkeze bağlı Eşrefiye mahallesine yönelik hava saldırılarında İzzet Hisen (14) isimli bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

AVRUPA’DA EYLEMLER

Başta Kürt kurumları olmak üzere Afrin operasyonunun durdurulması talebiyle Avrupa kentlerinde başlayan eylemler de sürüyor. ANHA’nın haberine göre, Fransa’da Paris, Almanya’da Berlin, Münih ve diğer bazı kentlerde; İsveç’te Malmö, Gävle ve Göteborg gibi kentlerde eylemler yapıldı. Göteborg’da eylemin adresi Rusya Konsolosluğu oldu. Rusya’nın sessiz kalmasına tepki gösterilirken İsveç devletine girişimde bulunma çağrısı yapıldı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 18:22

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