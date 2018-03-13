Silivri’de tutuklulara falaka iddiası

Silivri Cezaevi’nde kalan tutuklular, yaşadıkları hak ihlallerini protesto ettikleri için falakaya yatırıldıklarını aktardı.

Silivri Cezaevi’nde kalan tutuklular, yaşadıkları hak ihlallerini protesto ettikleri için falakaya yatırıldıklarını aktardı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan tutuklular Aralık ayı hak ihlali raporunu gönderdikleri mektupla bildirdi. 7 Ocak’ta yazılan mektupta cezaevinde yaşanan hak gaspları, işkence ve fiziki saldırılar anlatıldı.

Mektupta, “Son dönemlerde özellikle kitap, yayın ve mektuplarımıza yönelik sansürleme, el koyma politikası ile neredeyse haklarımız tamamen alınmaya çalışılıyor. Kitapların sayısı 10 ile sınırlıyken, şimdi kültür sanat dergileri de kitaptan sayılarak 10 sınırı fiili olarak ortadan kaldırılıyor. Mektuplar konusunda sansürleme ve el koymanın geldiği nokta nedeniyle doğru dürüst ne mektup gönderebiliyoruz ne de alabiliyoruz. Bu uygulamaları protesto ettiğimiz için saldırılara uğruyor, işkence görüyoruz. Son saldırılarda arkadaşlarımıza ‘falaka işkencesi’ yapılmıştır” denildi. Mektupta, hak ihlalleri başlık başlık sıralanırken, alerji hastalığı olan Ömer Lütfi Zeren’in durumuna da dikkat çekilerek, “İleri derece alerji hastalığı bulunan Zeren’in sürekli pansuman yapma ve temizleme zorunluluğu vardır. 26 Aralık 2017’de hastalığı sebebiyle ateşlendi acile çıkmak istedi, ancak izin verilmedi. Üstelik iltihap yaraları olduğu için kan zehirlenmesi ve havale gibi hayati riskleri taşımasına rağmen. Çoğu zaman pansuman malzemesi dahi sorun yapılmakta, karşılanmamakta veya geciktirilmektedir” denildi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 16:59

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