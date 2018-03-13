ODTÜ’de 14. Sosyoloji Günleri

ODTÜ Sosyoloji Topluluğu'nun düzenlediği 14. Sosyoloji Günleri geçtiğimiz pazartesi günü başladı.

Açılış konuşmasını Prof. Dr. Fatma Umut Beşpınar'ın yaptığı sosyoloji günlerinin bu yılki teması 'İdeoloji ve Toplum'. Mülteciler ve üniversiteye yapılan ideolojik müdahaleler konulu tartışmalarda ilginin yoğun olduğu görüldü.

14. sosyoloji günlerinin ikinci gününde ilk oturum olan Siyaset ve İdeoloji adlı oturumda Cumhurbaşkanı tarafından seçimde birinci çıkmamalarına rağmen atanan rektörlerin üniversite yönetimine ideolojik etkilerinin ODTÜ örneği üzerinden tartışılması dinleyiciler tarafından ilgi ile karşılandı. 14. Sosyoloji Günleri, 'Teori', 'Kültür ve Toplum', 'Toplumsal Hafıza ve Mekan' oturumları ile bugün devam edecek. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 16:50

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