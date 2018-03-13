Bir aydır kalorifer yanmayan okulda ders yapıyorlar

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Taşdelen İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaklaşık bir aydır kaloriferlerin yanmadığı ortaya çıktı.

Eylem NAZLIER

İstanbul



İstanbul Çekmeköy’de bulunan, 1300 öğrenci ve 100 öğretmenin olduğu Taşdelen İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaklaşık bir aydır kaloriferlerin yanmadığı ortaya çıktı. Kazanlardan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle okuldaki peteklerin bir ay boyunca yanmadığını, öğrencilerin ve öğretmenlerin soğuk havada ders işlediğini aktaran veliler ise duruma tepkili.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Nisan’dan sonra ödeme yapılacağı velilere aktarılmış. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 15 Nisan’a ödenek ayırmasın skandal oluğunu söyleyen veliler, “Zaten Nisan’ın 15’inden sonra sıcaklar gelecek. Çocuklar ve öğretmenler soğuk havada ders işledikten sonra gönderilen paranın hiçbir önemi yok” diyor.

PARASIZ KAMUSAL EĞİTİMİN ÖNEMİ KENDİNİ GÖSTERİYOR

Konuyla ilgili Evrensel’e konuşan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Mehmet Aydoğdu, olayı doğrulayarak şunları söyledi: “Eğitim sistemi hiç olmadığı kadar velilerin üzerine maddi bir yük olarak bindirildi. Devlet ödenek gönderemediği için okulda eğitim öğretim zor şartlar altında gerçekleşiyor. Aslında bu bir okulun sorunu değil. Her okulun benzer maddi ihtiyaçları var. Ve bunlar velilerden toplanan bağışlar ile ilerliyor. Sağlığın eğitimin ulaşımın en temel ihtiyaçların ailelere büyük bir yük oluşturduğu ortada. Veliler ellerindeki son kuruşu verdiği halde çocukları ısınamıyor. Parasız kamusal eğitim emekçiler için ne kadar değerli olduğu bir kez daha ibretle kendini göstermiştir.”



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 16:38

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