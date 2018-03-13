Çavuşoğlu: Akkuyu’nun temeli nisanda atılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelinin Vladimir Putin, ve Tayyip Erdoğan tarafından atılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) temelinin nisan ayı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını söyledi.

Sputnik’in haberine göre Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nde (MGİMO) öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, “Rusya ile birlikte çok önemli altyapı projeleri gerçekleştiriyoruz. Nisan başında iki ülke liderlerinin katılımıyla Akkuyu’daki nükleer santralin temel atma töreni yapılacak” dedi.

‘SANTRAL BÜYÜK ZARARA YOL AÇACAK’

Çavuşoğlu’nun açıklamalarını Evrensel’e değerlendiren Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Sözcüsü Avukat Alpay Antmen, Danıştay 14. Dairesinin, Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral için TMMOB, TBB ve TTB’nin ÇED raporuna itiraz ettiği davada itirazların reddedildiğini belirterek, Bu kararın taraflarca temyize götürüleceğini söyledi. Yargı süreci devam etmesine rağmen hükümetin böyle açıklamalar yaptığını ifade eden Antmen, siyasi iktidarın büyük zararlara yol açacak nükleer santrali seçim yatırımı olarak gördüğünü dile getirdi. Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşmanın Türkiye’nin menfaatlerine aykırı olduğunu söyleyen Antmen, “Anlaşmada elektriği 3 kat daha pahalıya alma tahahüdü var. Bu santral deniz ısısını 2 derece daha arttıracak ve deniz canlılarına, insan sağlığına zarar verecek. Yine, ağır sanayi geldiğinde bölge yaşanmaz hale gelecek, tarım ve turizmi çok olumusz etkileyecek. Bir kaza olursa Kıbrıs'a Antalya'ya kadar Akdeniz'in her yerinde felaketlere yol açılacak. Bu yüzden Çernobil'den, Fukuşima'dan ders çıkarılması gerekiyor” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 15:51

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