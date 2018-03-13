AKP kongresine katılmak istemeyen öğretmenlere ihraç tehdidi

Eğitim Sen, AKP Diyarbakır kongresine öğretmenlerin katılımının zorunlu hale getirildiğini, gitmeyen öğretmenlerin ihraçla tehdit edildiğini bildirdi.

Eğitim Sen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Mart’ta katılacağı partisinin Diyarbakır kongresi için okullara yazı gönderilip öğretmen ve öğrencilerin katılımının zorunlu kılınmasına tepki gösterdi. Eğitim Sen, miting ve toplantılara katılmak istemeyen kamu emekçilerinin ihraçla tehdit edildiğini öne sürdü.

Eğitim Sen Diyarbakır şubeleri, son zamanlarda okullarda öğretmen ve öğrencilerin, iktidarın düzenlemiş olduğu kongre ve mitinglere zorla götürülmelerine ilişkin şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamada bulunan Eğitim Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Fatma Budak, “Mülki amirlerin yaptıkları toplantılar ve oluşturdukları sosyal iletişim ağları üzerinde il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine kadar iletilen mesajlar ve yazılar ile tüm kamu çalışanları AKP kongresine katılmaya zorlanmaktadır” diye konuştu

OKUL MÜDÜRLERİNE FOTOĞRAF ÇEKİN TALİMATI

AKP’nin kongre ve mitinglerine katılmak istemeyen çalışanların “KHK’larla ihraç edileceksiniz” diye tehdit edildiğini söyleyen Budak, “Anayasaya göre yetkisini aşan idari amirler herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan iktidarın bir neferi gibi çalışmaktadırlar. Okul müdürlüklerine verilen talimatlar doğrultusunda ilçelerde belirlenen merkezlerden servisler ayarlanarak topluca fotoğraflar çekilerek iletişim ağları ile paylaşılması emri verilmiştir. İktidarın bu yola başvurması, mülki amirleri böyle bir çaba içerisine itilmesi bir utanç olarak tarihe geçecektir. Buradan kamuoyuna, mülki idarecilere ve üyelerimize bu çağrıların hukuksuz olduğunu, kamu çalışanların ve üyelerimizin yapılan kanunsuz emirlere uymak zorunda olmadıklarını bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 15:44

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