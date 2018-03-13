‘Kivi üreticilerine ürün bazlı destek sağlanmalı’

Tüm Köy Sen Ordu Şubesi yöneticileri, Kivi ve Yumurta Üreticileri Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette üreticilerin örgütlenmesinin önemi vurgulandı.

Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra ve Yönetim Kurulu Üyesi Muvaffak Aydemir, Kivi ve Yumurta Üreticileri Ordu Şubesi Başkanı Yusuf Uzunlar ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptıkları görüşmede tarımda yaşanan sorunların aşılmasında birlikte hareket etmenin gerekliliği belirtildi.

‘TARIMIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Tüm Üretici Köylüler Sendikası Ordu Şubesi Başkanı ziyarette, “Ülke tarımı dışa bağımlığı artıyor. Yoksullaşıyoruz. Sendika olarak üretici köylüleri bir araya getirerek kooperatifleşmenin gerekliliğini anlatıyoruz. Güven zedelenmesi var. Yasal değişikliklerle birlikte üreticilerin kooperatiflere güvenini yeniden yeşertmek zorundayız. Ayrıca Alan Bazlı Destek yerine ürüne destek olmalı ve destek oranı artırılmalı.” dedi.

‘KİVİYE DE ÜRÜN BAZLI DESTEK İSTİYORUZ’

Ziyaret için teşekkür eden Kivi ve Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, “ Kivi üretimi artmalı. Şu an Türkiye’nin gereksinimi karşılanamıyor. Üreticilerimizin paraya gereksinimi var. Bu nedenle de hemen satmak zorunda kalıyor. Ayrıca soğuk hava deposu da gerekli. Gelecek yıl soğuk hava deposu sorunumuz da kalmayacak. Kivi üreticileri olarak biz de destek istiyoruz. Alan Bazlı Destek değil, Ürün Bazlı Destek istiyoruz. Doğru olan destek biçimi de budur. Sorunların çözümünde birlikte davranmalıyız.” dedi. (Ordu/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 15:21

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