TMMOB üyelerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası

Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanıp beraat eden ve itiraz üzerine yeniden yargılanan TMMOB üyelerine hapis ve para cezası verildi.

Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanıp beraat eden ve savcılığın itirazı ile yeniden yargılanan TMMOB üyelerine hapis ve para cezası verildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Üyesi Devrim Cem Erturan haklarında açılan 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında yeniden yargılandı. Yerel mahkemenin beraat kararına savcılığın itirazı ile yapılan duruşmada TMMOB üyelerine bu kez hapis ve para cezası verildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Melih Yalçın’a cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verirken hükmün açıklanmasını geriye bırakma kararı aldı. Devrim Cem Erturan’a ise aynı suçtan 7 bin lira para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

TMMOB İzmir İKK tarafından, AKP hükümetinin Torba Yasa hazırlığına yönelik tepki göstermek amacıyla 12 Şubat 2015 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği basın açıklaması ve öncesinde ‘Hırsız, Katil Erdoğan’ sloganı attıkları gerekçesiyle Melih Yalçın ve Devrim Cem Erturan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettikleri iddiasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış, davanın 19 Aralık 2017 tarihinde görülen 9. duruşmasında her ikisi için de beraat kararı verilmişti. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 14:56

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