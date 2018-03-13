İstanbul Üniversitesinde ülkücüler öğrencilere saldırdı

İstanbul Üniversitesi’nde NATO karşıtı bildiri dağıtan öğrencilere ülkücüler saldırdı, 3 öğrenci yaralandı 22 öğrenci gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi’nde NATO karşıtı bildiri dağıtan Türkiye Komünist Gençliği üyelerine ülkücüler saldırdı, 3 öğrenci yaralandı 22 öğrenci gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi’nde ülkücüler, NATO karşıtı bildiri dağıtan öğrencilere saldırdı. Çıkan arbedede 22 öğrenci gözaltına alındı, 3 öğrenci de yaralandı. Yaralanan öğrencilerden 2’si hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde NATO karşıtı bildiri dağıtan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyelerine kendini "ülkücü" olarak tanıtan bir grup saldırdı.

Saldırıda bir genç hafif şekilde yaralandı. Daha sonra İletişim Fakültesine geçen grup burada da iki öğrenciyi yaraladı. Olayın ardından üniversiteye gelen özel güvenlikler ve polis de saldırıya tepki gösteren öğrencilere müdahale etti.

Sol haber portalı’nın haberine göre, TKG üyesi öğrencileri üniversite bahçesinde toplayan polis, saldırgan grubun bir mensubunu aynı bahçeye ‘teşhis’te bulunması için getirdi. Kendisine “saldırdıkları” iddiasıyla TKG'lileri ‘teşhis eden’ şahsın beyanı üzerine 22 öğrenci gözaltına alındı.

Daha sonra İletişim Fakültesine giden “ülkücü” grup, burada öğrencilere saldırdı. Saldırıda Öğrenci Kolektifleri üyesi iki öğrenci yaralandı. Saldırı sırasında yaralanan üniversiteliler hastaneye kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 14:52

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