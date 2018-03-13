Bartın'da 150 maden işçisi işten atıldı

Bartın'da Hema’ya bağlı taşeron firma Ersamak işçilerinin ücretleri ödenmezken, son olarak 'İşler iyi gitmiyor' denerek 150 işçinin işine son verildi.

Bartın’da Hattat Holding’e ait Hema’ya bağlı çalışan taşeron firma Ersamak işçilerinin ücretleri ödenmezken, son olarak dun “İşler iyi gitmiyor” denerek 150 işçinin işine son verildi. Alacaklarının ödenmesini istelen işçiler tepkili.

3 aydır ücretleri ödenmeyen taşeron işçiler, dün maden önünde toplanarak ücretlerinin yatmasını istedi. Firma yetkilileri madenin önünde eylem yapan işçilere, “Hema ile aralarındaki sözleşmenin fesh olduğu için size iş veremiyoruz” açıklamasını yaptı. Tebligatların işçilerin evlerine gönderileceğini söyleyen yetkililer “Bütün haklarınız saklı. 3 aylık birikmiş alacaklarımız var. Ama yalnızca 1 ayını yatıracaklar şimdilik” dedi. Firma yetkililerinin işçileri dağıtmak için bu açıklamayı yaptığını, polis ve jandarmanın da maden önünde beklediğini anlatan işçiler, “3 yıldır burada çalışıyoruz. Burada iki taşeron firma var. Birisi bizim Ersamak , diğeri ise Denfa. Denfa’da da 150-200 civarı işçi çalışıyor. Taşeron firmalar aldı işçileri sömürüyor, sendikasız olduğumuz için. Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) üye 700 civarı kadrolu çalışan var. Linyit kömürü çıkarıyoruz. Bizim firmamız Ersamak, 3 yıldır kazandığını kazandı, ondan sonra bizi kapının önüne koydu. Şuan mağdur bir şekilde bekliyoruz. Yazılı olarak arz edilmiş bir şey yok, sadece sözlü olarak toplanan bizleri dağıtmak için böyle bir açıklama yaptı” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 14:40

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