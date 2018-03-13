Türkiye’de tutuklu 2 Yunan askerinin ailelerine görüş izni

Türkiye’nin askeri yasak bölgesine girdikten sonra tutuklanan iki Yunanistan askerinin aileleriyle ikinci kez görüşme izni verildiği bildirildi.

Türkiye’nin askeri yasak bölgesine girdikten sonra tutuklanan iki Yunanistan askerinin aileleriyle ikinci kez görüşme izni verildiği bildirildi.

To Vima gazetesine göre, Edirne cezaevinde tutuklu Aggelos Mitetodis and Dimitris Kouklatzi adlı iki Yunan subayını ziyaret etmek isteyen ailelerine izin verildi. Bu ziyaretin ailelerce tutuklu askerlere yapılan ikinci görüşme olacağına dikkat çekildi.

İki askerin aileleriyle ilk görüşmesi, 5 Mart tarihinde Edirne’deki mahkemenin askerlerin yargılanıncaya kadar tutuklu kalmaları yönündeki kararının ardından gerçekleşmişti.

Tutuklu iki subayın aileleriyle bir cam arkasından görüştüklerini anlatan gazete, 2 Mart’ta yaklanan iki Yunan subayı hakkında Türk topraklarına yasa dışı biçimde girmenin yanısıra “askeri casusluk” gibi herhangi bir başka suçlamanın getirilip getirilmeyeceğinin henüz belli olmadığını belirtti. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 13:52

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