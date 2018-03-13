IKBY’ye uygulanan uluslararası uçuş yasağını kaldırıldı

Irak hükümeti, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağını kaldırdı.

Irak hükümeti, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağını kaldırdı.



Rudaw’da yer alan habere göre, Irak Başbakanı Haydar Abadi, Kürdistan Bölgesi'ndeki havalimanlarından uluslararası uçuşlarının 15 Mart'ta başlayacağını duyurdu.



Öte yandan Abadi yaptığı yazılı açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin taleplerini kabul ettiğini ifade ederek, tarih vermeden, “Kürdistan Bölgesi'ndeki havalimanlarından uluslararası uçuşların başlatılmasına karar verdik” dedi.



Bağdat yönetimi, 25 Eylül'de gerçekleştirilen referandumdan sonra Kürdistan Bölgesi'ndeki havalimanlarında yurtdışı uçuşlarını durdurdu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 13:43

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