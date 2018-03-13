Mersin'de operasyon: 11 gözaltı

Mersin'de aralarında HDK Mersin Eş Sözcüsü Selahattin Güvenç ve Akdeniz Belediyesi'nin eski çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yapılan ev baskınlarında aralarında HDK Mersin Eş Sözcüsü Selahattin Güvenç ve Akdeniz Belediyesi'nin eski çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de bu sabah polis ve jandarma tarafından birçok eve eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Yapılan aramaların ardından Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Mersin İl Meclisi Eş Sözcüsü Selahattin Güvenç, kayyum atanan Akdeniz Belediyesi'nin eski çalışanları Kerime Çağlar, Orhan Turan, Şerife Karabağ, Roza Yaruk, Menice Ürün Yaşar, Tülay Aydemir, Gülbahar Güzel, Çiçek Bakrak, Besime Yağ ve soyadı öğrenilemeyen Kerime adlı kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 11 kişinin gözaltı gerekçeleri öğrenilemezken, soruşturmanın yürütüldüğü Karataş İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldükleri öğrenildi. (Mersin/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 13:34

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