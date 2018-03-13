Kılıçdaroğlu: Yerli ve milli şirketler yabancılara satıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şunlar:

ŞEKER ÖZELLEŞTİRMESİ

Cumhuriyeti kuranlar ağır bedeller ödediler, yemediler içmediler Osmanlı'nın borçlarını ödediler, şeker fabrikalarını kurdular. Kendi Merkez Bankalarını kurdular ve milli paramızı kendi bankamızda bastık. Yakın tarihimizi unutmayacağız. Şimdi şeker fabrikalarını özelleştirmek istiyorlar. Özelleştirseler dahi CHP iktidarında onları alıp köylüye yeniden vereceğiz.

GÖKHAN AÇIKKOLLU'NUN ÖLÜMÜ

Geçen grup toplantısında bir olayı açıklamıştım. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı apar topar bir açıklama yaptı. Diyor ki Gökhan Açıkkollu ile yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. İşkence görmemiştir diyor. Doktor Ömer Gergerli oğlu bunun üzerine şu açıklamayı yaptı: Adil raporları gördüm. Açıklamalar yanlış. Sırt, boyun ve kaburgalarındaki kırıklardan bahsedilmemiş. Bir insanın durup dururken neden kaburgaları kırılsın? Avukat dedi ki en az 15 kişiyi gördüm, işkence yapılıyordu. Sen savcı olarak çağırıp bu avukatı neden sormuyorsun?

Köprü’de bir askeri boğazını keserek linç ettiler. Sen linç edenleri koruyacaksın. Sonra da diyeceksin Türkiye’de demokrasi var. Ne demokrasisi? Gökhan Açıkkollu’nun otopsi raporunu neden açıklamıyorlar? Madem işkence yoktu açıklasınlar o zaman.

UYUŞTURUCU YERİNE GAZETECİYLE MÜCADELE EDİYOR

Uyuşturucu kullanma yaşı 10'a indi. 35 bin çocuk uyuşturucu tedavisi gördü. Uyuşturucu ile mücadele edeceğine gazetecilerle mücadele ediyorsun. Medya özgürlüğü bütün demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Gazeteci ne görüyorsa onu yazacaktır. Gazeteci gücü denetleyecektir.

Cumhuriyet çalışanları aylarca cevaevinde kaldılar. Akın Atalay 499 gündür cezaevinde. Yarın 500 gün olacak. Akın Atalay yurtdışındaydı. Arandığını duyunca hemen Türkiye'ye geldi. Kaçacak diye gözaltına aldılar. Adam zaten yurtdışından geldi. Niye kaçsın, suçlu mu? Niçin? Kaptan gemiyi en son terk edermiş. Cumhuriyet gazetesi basının akademisidir. Cumhuriyet 12 Eylül'de de, 12 Mart'ta da aynı gözaltılarla, tutuklamalarla karşılaştı. Hiçkimse şunu unutmasın her Cumhuriyet çalışanı Uğur Mumcu'nun öğrencisidir, onun gibi onurlu ve dik dururlar.

ALTAN KARDEŞLERİN TUTUKLANMASI

Ahmet Altan, Mehmet Altan kimi öldürdüler? Ellerinde bomba mı vardı? Biz görüşü ne olursa olsun gazetecilerin özgür olmasını savunuruz.

İTTİFAK YASASI

İttifak yasasını çıkardılar. Bu yasa teklifinin 7 özelliği var.

1- Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor.

2- Baraj fiilen artarak devam ediyor. 12 Eylül yüzde 10 barajını getirmişti. 20 Temmuz darbecileri bunu savunuyor. İki baraj getiriyorlar, bir yüzde 10, bir yüzde 51.

3- Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Temsilde adalet ortadan kalkıyor.

4- Bu teklif seçim güvenliğini ortadan kaldıracak. Bu ne demektir, referandumda geçersiz olan mühürsüz oy pusulalarının şimdi geçerli olmasıdır. Bu teklif referandumun gayrımeşru olduğunun kanıtıdır.

5- Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır.

6- Partilerin denetimini azaltma amaçlanmaktadır. Hanedanın memurları sandığın başında görev yapacak.

7- Vali istediği sandığı istediği yere koyabilecek.

Buradan milletime sesleniyorum. Masa başında milletvekili sayısını artıracağız diye düşünenleri sandığa gömeceğiz.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Şeker fabrikalırı zarar etmiyor, zarar ettiriliyor. Çalışmayan fabrika zaten zarar eder. Çalışan 21 fabrikanın karı 103 milyon lira. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi güçlü bir şirket. İSO 500 şirket sıralamasında 21'inci sırada. Geçen seneki net satışı 3 milyar 600 milyon lira. Yarattığı katma değer 3 milyar doları aşıyor. Şimdi bunları satacağız diyorlar. Nişasta bazlı şekere imkan sağlanacak. Yurtdışından mısır gelecek, Türkyi'de nişasta bazlı şeker yapacaklar.

'YERLİ-MİLLİ' SÖYLEMİ

Tüpraş, yüzde 100 yerli ve milliydi. Petkim, yüzde 100 yerli ve milliydi. Tekel yüzde 100 milli ve yerliydi. Yerli ve milli bankalarımız... Hepsi yabancılara satıldı. Yabancılara ve tefecilere çalışıyor bunlar.

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 14:34

www.evrensel.net