Maraş'ta inşaatta göçük: 8 işçi yaralı

Maraş’ta beton dökme sırasında meydana gelen göçükte 1’i ağır 8 işçi yaralandı. İşçilerden birinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Maraş'ta, inşaatta beton dökülürken, meydana gelen göçükte, 1'i ağır 8 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İnşaatın ikinci katının betonu dökülürken, iddiaya göre, kalıp çöktü. Göçük sonucu 8 işçi, yıkıntının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 8 işçiyi göçük altından yaralı olarak kurtardı. İşçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan işçilerden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 13:29

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