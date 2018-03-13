Askeri bölgede patlama: Koyun otlatan kadın ağır yaralandı

Uludere’nin Kalemli köyü civarında askeri üs bölgede yaşanan patlama sonucu koyunlarını otlatan Narinç Yaman isimli kadın ağır yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Kalemli (Dalekan) köyü civarında bulunan Bağlıca Sınır Taktik Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri üs bölgesinin bulunduğu Yılmaz Tepe bölgesinde patlama meydana geldi. Tuzaklanmış mayın nedeniyle patlamanın yaşandığı iddia edilirken bölgede eşi Ahmet Yaman ile koyun otlatan Narinç Yaman ağır yaralandı. Yaman’a ilk müdahale, bölgeye giden köylüler tarafından yapıldı.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Köylüler tarafından yol kenarına kadar getirilen Yaman, buraya çağırılan ambulans ile İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olay sırasında Yaman'a müdahale etmeyen askerlerin olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya aldığı bildirildi. (Şırnak/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 12:31

www.evrensel.net