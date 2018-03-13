8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde Lüleburgaz’da kadın yürüyüşü yapıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde Lüleburgaz’da kadın yürüyüşü yapıldı.

Lüleburgaz Kadın Platformu’nun önceki gün düzenlediği yürüyüşe, Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınlar, ADD’li kadınlar, CHP’li kadınlar ve Lüleburgaz Türk Kadınlar Birliği üyesi kadınlar katıldı. Eski Hükümet Konağı önünde toplanan kadınlar, pankart ve dövizlerle, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kimsenin namusu olmayacağız”, “Erkek adalet değil, gerçek adalet”, “Tabuları yıkarım, bulaşığa karışmam” ve “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganlarıyla Kongre Meydanı’na yürüdü. Kadınlara, esnaflardan ve çevrede bulunan halktan alkışlı destek geldi.

Kongre Meydanı’nında yapılan basın açıklamasından sonra, yerel sanatçı Ramço’nun müzikleriyle halaylar çekip oyunlar oynayan kadınlar, bir dahaki seneye daha güçlü bir katılım sağlamayı önlerine hedef koyarak yürüyüşü sonlandırdı. (Lüleburgaz/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 12:25

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