Doktora gitmişti yine de sürgün ettiler

Sincan’da bir lisede Eğitim Sen işyeri temsilcisi Aydan Abanoz, izinli olarak doktora gittiği halde ‘görevi yapmadığı’ gerekçesiyle sürgün edildi

Birkan BULUT

Ankara



Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Eğitim Sen işyeri temsilcisi Aydan Abanoz, verilen görevi yapmadığı gerekçe gösterilerek başka bir okula sürgün edildi. Oysa Abanoz o gün doktora gitmiş, izinli olmasına rağmen doktora gitmeden önce derse girmişti. Eğitim Sen üyelerine yönelik baskılara son verilmesini istedi.

Ankara'da bulunan Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışan öğretmen Aydan Abanoz, verilen göreve kasıtlı olarak gitmediği gerekçe gösterilerek sürgün edildi. Geçen yıl Mayıs ayında farklı bir okulda kendisine bir görev verilen Abanoz, doktora gitmesi gerektiğini belirterek, o gün gidemeyeceği için bir önlem alınmasını istedi. Hatta Abanoz o gün izinli sayılmasına rağmen randevu saatinden önceki derslere girdikten sonra doktora gitti. Ancak hakkında soruşturma açılan Abanoz hakkında görev listesi panoya asılmasına rağmen ve kendisine sözlü olarak bildirilmesine rağmen gitmediği belirtilerek ceza verildi. Aynı zamanda okulda Eğitim Sen işyeri temsilcisi olan Abanoz, “kasıtlı olarak göreve gitmediği, idarenin paylaştığı tutanaklara göre başka görevlerini de aksattığı” gerekçesiyle Şevket Evliyagil Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ne sürgün edildi. Öğretmen Abanoz karara ititraz ederek bu tip görevlendirmelerin okul müdürü ile değil, valilik veya kaymakamlık oluru ile yapılabileceğine dikkat çekti.

‘4 YILDIR BASKILARA MARUZ KALDIM’

Aydan Abanoz kendisine destek olmak için okul önünde yapılan eylemde konuştu. Abanoz, “19 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Birçok haksız uygulamaya tanık oldum. Son 4 yıldır özellikle okul müdürünün yoğun baskılarına maruz kaldım. Yaptığım itirazlardan rahatsız oldu ve komplo bir soruşturma ile görev yerimin değiştirilmesini sağladı. Tüm bu süreçte kendimi hiç yalnız hissetmedim. İyi ki Eğitim Sen’liyim, iyi ki varsınız” dedi.

OKUL ÖNÜNDE EYLEM YAPILDI

Eğitim Sen Ankara 4 No'lu Şube, işyeri temsilcileri Abanoz'un sürgününe tepki gösterdi. Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yapılan eylemde konuşan Şube başkanı Gülhan Şimşek, "Üyemiz ve iş yeri temsilcimiz Aydan Abanoz, hak aradığı için, bilimsel eğitimin gereklerini dile getirdiği için, okulunda yanlış uygulamalara hayır dediği için baskılara maruz kalmış, hakkında birçok kez soruşturma yürütülmüş, yetmemiş iş yerinden düzmece soruşturma ile sürgün edilmiştir" dedi. Bu haksızlığı yargıya taşıyacaklarını belirten Şimşek, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

'EĞİTİM SEN YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİ HEDEFTE'

Özellikle son iki yılda Sincan’da artan soruşturma ve sürgün baskısına dikkat çeken Şimşek, “Sincan’da ikisi şube yürütme kurulu üyesi olmak üzere üç sürgün, üç ihraç, bir açığa alma yaşanmıştır. Bir arkadaşımız yargı yolu ile geri dönmüş, ihraç edilen bir arkadaşımız da son KHK ile işine geri dönmüştür. Sürgünler ile ilgili soruşturmalara bakıldığında, bu soruşturmaların istenen sonuca göre kurgulandığı açıkça görülmektedir. İhraç edilen iki arkadaşımızın da ihracına ilişkin neden olarak gösterilebilecek tek bir kanıt bile şimdiye kadar gösterilememiştir. Şuan açıkta bekletilen şube sekreterimiz Müjgân Bilgisel içinse henüz ortada bir kovuşturma bile yoktur” diye konuştu.

‘SORUŞTURMALAR KİŞİSEL İKBAL İÇİN KULLANILAMAZ’

Sincan’da soruşturma ve ceza süreçleri ile eğitim emekçilerinin sindirilmek istendiğini belirten Şimşek, kendi ikbali ve çıkarı için eğitim emekçilerini kendilerine malzeme etmek isteyenler olduğunu söyledi. Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüve kaymakamlığının dikkatini okullarda yaşananlara çekmek istediklerini dile getiren Şimşek, “Soruşturmalar kişisel ikbal için kullanılamaz! Tüm bu zorlukları eğitim emekçileri ile beraber örgütlü mücadelemizle aşacağız!” dedi.



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 12:18

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