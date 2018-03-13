Barış akademisyenleri hakim karşısında

Barış imzacısı 4 akademisyen daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme beraat ve birleştirme taleplerini reddederek, duruşmaları 10 Ekim’e erteledi.

Barış metnini imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerden dördü daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme beraat ve birleştirme taleplerini reddederek, duruşmaları 10 Ekim’e erteledi.

Barış İçin Akademisyenler’in ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzaladıkları için ‘Terör örgütü propagandası’ ile suçlanan dört akademisyen Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmalarına çıktı. Bianet’in haberine göre, Galatasaray Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gülsün Güvenli, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. H.K.A ile İstanbul Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gençay Gürsoy duruşma salonunda hazır bulundu. Galatasaray Üniversitesi'nden Doç. Dr. Buket Türkmen yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Türkmen’in duruşması 10 Ekim’e ertelendi. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. H.K.A da duruşma salonunda hazır bulundu. Avukatı Tora Pekin savunma için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, ek süre talebini kabul ederek duruşmanın 10 Ekim 10.20'de devam etmesine karar verdi.

‘İDDİANAME DAHA ÇOK PROPAGANDA YAPIYOR’

Galatasaray Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gülsün Güvenli de duruşma salonunda hazır bulundu. Güvenli suçlamaları reddederek savunma için ek süre talep etti. Avukatı Mehmet Kadıoğlu söz alarak derhal beraat ve birleştirme talebinde bulundu. Kadıoğlu, “Burada terör örgütü propagandası değil devletin uygulamalarına muhalefet vardır. İddianameyi de bildiriyi de okudum. İddianame bildiriden daha çok propaganda yapıyor.” dedi. Mahkeme, talepleri reddederek duruşmayı 10 Ekim’e erteledi. İstanbul Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gençay Gürsoy da duruşma salonunda hazır bulundu. Gürsoy suçlamaları reddettiğini belirterek savunma için ek süre talebinde bulundu. Avukat Meriç Eyüboğlu söz alarak derhal beraat ve birleştirme taleplerinde bulunurken mahkemenin benzer davalarda verdiği taleplerin reddi kararında hukuki gerekçe olmadığını söyledi. Eyüpoğlu, “İddianamede 11 Ocak tarihli açıklamanın yanı sıra 10 Mart tarihli ikinci bir bildiriden söz ediliyor. 10 Mart'taki metin bildiriden sonra akademisyenlerin iki ay boyunca uğradıkları hak ihlallerinin anlatıldığı metindir. İkinci bir bildiri gibi söz edilemez.” dedi. Mahkeme, avukatların taleplerini ‘dosya kapsamını nazara alarak’ reddetti. Bir sonraki duruşma 10 Ekim’de görülecek. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 11:44

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