Hindistan: Panelimi takarım, mücadeleme bakarım!

6 gün yürüyen Hindistanlı köylüler ihtiyaçlarını birlikte karşılarken Nathu Udar da kafasındaki güneş paneliyle arkadaşlarının telefonlarını şarj etti

6 gün boyunca yürüyen Hindistanlı köylüler yol boyu ihtiyaçlarını birlikte karşılarken Nathu Udar da kafasındaki güneş paneliyle yol arkadaşlarının telefonlarını şarj etti.

Hindistan’da 50 binin üzerinde köylünün kredi borçlarının ertelenmesi, ürün fiyatlarının artırılması ve toprak reformu talebiyle 6 günlük yürüyüşü büyük ses getirdi. Maharaştra Eyalet hükümeti, köylülerin taleplerini kabul ettiğini açıklarken yolları dolduran on binlerce köylünün fotoğrafları dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı, talepleri haber oldu.

Yürüyüşün dikkat çeken fotoğraflarından biri de kafasında minyatür güneş paneliyle yürüyüşe katılan Nathu Nivrutti Udar isimli köylü oldu. Times of India’ya konuşan Udar, “Bu paneli evim için yapmıştım fakat buraya gelmeye karar verince kafama yerleştirmeye karar verdim, böylece köylülerin telefonlarını şarj etmek için kullandım” dedi. Köylüler yiyeceklerini ve sularını da paylaştı.

‘MUHAREBEYİ KAZANDIK, SAVAŞ SÜRÜYOR’

Hindistan Komünist Partisine (Marksist) bağlı köylü örgütünün üyesi köylüler 6 Mart’ta Mumbai’ye 167 kilometre uzaklıktaki Nashik kentinden yola çıkmış ve Pazar günü Mumbai’ye ulaşmış dün de büyük bir gösteri düzenlemişlerdi.

Eyalet Bakanlarından Girit Mahajan, köylülerin taleplerinin “yüzde yüz” karşılanacağını açıkladı, “Hükümet toprak mülkiyetinin devri de dahil olmak üzere taleplerin yüzde 100’ünü kabul etti” dedi. Bunun üzerine eylemlerini sona erdiren köylüler için özel bir tren getirileceği ve köylülerin bu trenle evlerine geri döneceği duyuruldu.

Rural Indian Online’a konuşan bazı köylüler ise “Bir muharebeyi kazandık ama daha savaşı kazanmadık” diyerek mücadeleye devam edeceklerini söylediler.

12 BİNDEN FAZLA KÖYLÜ İNTİHAR ETTİ

Hindistan’da kırsal nüfus yoğun ve köylülerin büyük çoğunluğu yoksulluk içinde yaşıyor.

Sadece 2015-2016 yılları arasında 12 bin 602 köylünün intihar ettiği belirtiliyor.

Telesur’un haberine göre Maharaştra Eyaleti eski Hükümet Başkanı Aşok Çavan, eyaletin köylü intiharlarının en çok görüldüğü bölge olduğunu belirterek, “Köylüler sorunlarının hükümet tarafından çözülmesi için yürüdüler. Hükümet bunu ciddiye almalı” dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 11:36

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