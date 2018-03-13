Temelli: Gelin Newroz alanına, Newroz direniştir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temelli'nin açıklamalarından satır başları şunlar:

70 milyar dolarlık fonu savaş sanayinin eline veriyorlar. Bu silahların tanıtımını Afrin'de yapıyorlar. TV'lerde izlediğiniz videoların arkasında işte bu yatıyor. Bu savaş sanayi yatıyor. Bizim komşularımızın, akrabalarımızın öldürülmesine karşıyız. Sürekli ölüm güzellemesi yapanlara karşı yaşamı savunacağız. Bu ülkenin kaynaklarını böyle kullananlar sanıyorlar ki iktidarları ilelebet sürecek. Kalkmış Kürt halkına kurt işareti yapıyor. Bu işareti yapanlar ancak Osmaniye'ye kadar gidebildi. Sen de ancak oraya kadar gidersin.

'AKP-MHP İTTİFAKI ŞİMDİDEN SEÇİMİ KAYBETMİŞTİR'

Minarenin kılıfı nihayet dün akşam dikildi. Dün gece yangından mal kaçırırcasına 26 maddelik yasa geçirildi. Referandumda ne kadar hile varsa yasalaştı. Hangi koalisyonu kuracaklarsa kursunlar bu tür yasalara muhtaç oldukları için acz içindedirler. Seçimi şimdiden kaybetmişlerdir. Erken seçim yapmayacağız demelerinden de anlamanız mümkün. İttifak kavram olarak kötü değil ancak nasıl ittifak yaptığınız önemli. İyisi de var kötüsü de var. Bugün yapılan şey ittifak değil, seçmen iradesine ipotek koyan şaibeli koalisyondur.

Biz fabrikada işçilerle, tarlada çiftçilerle sokakta kadınlarla ittifak yapıyoruz. En güçlü ittifak biziz. Biz bu ittifaka herkesi davet ediyoruz. Gelin Newroz alanına. Newroz direniştir. Newroz faşizme karşı direniştir. Tüm arkadaşlarımız bugünden Newroz'a kadar çalışmalarını hayata geçireceklerdir.

Biliyorsunuz cezaevleri konusunu sürekli dile getiriyoruz. Mehmet Aslan'a uygulanan işkenceyi sürekli dile getiriyoruz. Yaptığımız uyarılar dikkate alınmıyor. AKP iktidarı 12 Eylül'ün mirasına sahip çıkmaktadır. Ama bilmiyor ki insanlık onuru işkenceyi yenecektir.

AHMET ŞIK VE MURAT SABUNCU'NUN TAHLİYESİ

Ahmet Şık 496 gün sonra, Murat Sabuncu ile birlikte özgürlüğüne kavuştu. Hoşgeldiniz. Ama kendisi dedi ya 'sevinmeyeceğiz', öfkemizi, umudumuzu koruyacağız. Çünkü hala bu iktidarın tutsak ettiği gazeteciler var. 200'ü aşkın gazeteci cezaevinde. Bu iktidarın tutsak ettiği demokratik siyaset var. Sevinmeyeceğiz. Onlardan biri de Sevgili Selahattin Demirtaş. Demirtaş'ın duruşması var. Cuma günü saat 10:00'da Silivri'de. 2013 Nevruz'unda konuştuğu için. Zaten yargılandığı her şey konuştuğu için. 2013 Nevruz'unda da öyle yapmış. Herkes bu konuşmasını alkışlamış, yandaş medyasıyla, siyasetçisiyle. Aradan geçen süre boyunca iddianame hazırlanmış biz de sevgili başkanla dayanışmaya devam edeceğiz. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 13:38

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