Çorum'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 13 ölü, 18 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı. Otobüsün alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan 26 yolcusuyla Tokat'a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında, park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine, çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre ölü sayısı 6 yaralı sayısı 19 olarak açıklandı.

Kazadan saatler sonra açıklama yapan Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı. Karataş, otobüsten yanan cesetlerin çıkarılmaya çalışıldığını ve çalışmanın devam ettiğini bildirdi. Ölenler arasında çocukların da olduğu ifade edildi.

Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi

ÖLÜ SAYISI 13'E ÇIKTI

Kazada, ölenlerin sayısı 13'e çıktı. Yanan otobüste ekiplerin incelemesinin sürdüğü ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış olabileceği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

BAŞSAVCI: ÖLÜ SAYISININ 14'E YÜKSELME İHTİMALİ VAR

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kazanın olduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazaya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Başsavcı Yurdagül, otobüs şoförünün Tokat'a gitmek üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden hareket ettiğini söyledi. Ölü sayısının 14'e yükselebileceğini kaydeden Yurdagül, şunları söyledi:

"Otobüste 3'ü mürettebat olmak üzere 35 kişi olduğu belirtiliyor. İlk yapılan çalışmalara göre, 11 kişinin cesedine ulaştık; ancak bu sayının, 14'e yükselme ihtimali var. Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor. Ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Osmancık İlçe Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplam 21 yaralının tedavisi sürüyor. Yolcu otobüsü, Gürcistan plakalı olan ve doğal gaz borusu taşıyan, arızalanmış halde, yol kenarında bekleyen TIR'a arkadan çarpmış. Çarpma ile birlikte otobüs, alev alıyor. Yolcular, o saatte çoğu uyuduğu için kazanın oluş şeklini çoğu bilmiyor; ancak yaralı olanların bazıları, camları kırarak, kendilerini dışarı atmışlar. Arkasından yaralılar, sağlık görevlilerinin gelmesiyle beraber hastanelere kaldırdılar. Sağlık durumu ağır olan yok." (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 12:35

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