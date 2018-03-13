Metrobüste 'öpüşme' tartışması: Evet ben ahlak bekçisiyim...

Metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine, bir metrobüs yolcusu kendini 'ahlak bekçisi' olarak adlandırarak gençlere müdahale etti.

İstanbul'da bir metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine çıkan tartışma telefon kameraları tarafından kaydedildi. Gençlere müdahale eden şahsı uyaran avukat da tartışmaya dahil oldu.

CNN Türk internet sitesinde yer alan habere göre, İstanbul'da bir metrobüste yaşanan olay telefon kameraları tarafından kaydedildi.

Metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine, bir metrobüs yolcusu kendini 'ahlâk bekçisi' olarak adlandırarak gençlere müdahale etti.

'BENİM AHLAKIMA TERS'

Şahsın gençlere müdahalesinin ardından avukat olduğunu söyleyen bir kişinin uyarısıyla karşılaşan şahıs kendini, "Ahlâk bekçiliğiyse evet ahlak bekçisiyim, ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters" ifadeleriyle savundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 04:53

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