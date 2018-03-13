Son 2 yılda mühimmat patlaması sonucu ölümler artıyor

Son yıllarda bölgedeki cisim patlamaları ve bu patlamalar sonucu meydana gelen ölümlerde, giderek artış yaşanıyor.

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

Son üç günde bir çocuğun ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan patlamalar, çatışmalardan arta kalan mühimmat tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Hakkari, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır gibi kentlerde arta kalan mühimmatlar sonucu son iki yılda 19 çocuk yaşamını yitirdi, 36 kişi de yaralandı. Yaşanan ölüm ve yaralanmalara dair Evrensel’e konuşan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, mühimmatlarla ilgili yapılan arama tarama çalışmalarına rağmen çocukların hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Yaşanan ölümlerden sonra yine ‘İnceleyeceğiz’ dendiğini aktaran Akdoğan, “Halka tatmin edici bir açıklama yapması gerekiyor yetkililerin. 2 yılda 19 çocuk hayatını kaybetmiş onlarca yaralı varsa bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmediğinin kanıtıdır. Gerek valilik gerekse savcılık hiç vakit kaybetmeden bu olayları araştırmalı. En azından bir tedbirin alınması gerekiyor” dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde birer gün arayla yaşanan iki ayrı olay dikkatleri yeniden sokağa çıkma yasakları döneminde çatışmalara sahne olan kentlerde arta kalan patlamamış haldeki mühimmatlara çekti. 10 Mart’ta ailesiyle birlikte yaşadığı Güngör Mahallesi’nde yerde bulduğu cismin patlaması sonucu 10 yaşında Berat Oktay isimli çocuk yaşamını yitirdi. Hemen ertesi gün ise yine aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki İbrahim Akdağ, evinin bahçesini temizlediği sırada bulduğu cisim patladı. Ağır yaralanan Akdağ’ın kaldırıldığı hastanedeki tedavisine halen devam ediliyor. Geçen yılda aynı mahallede E.Ç. (10) ve E.B.(10)'de yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralanmıştı.

Yüksekova’da bir çocuğun öldüğü patlama Meclis gündeminde

Son olarak Yüksekova’da hayatını kaybeden Berat Oktay’ın taziyesine gittiği sırada telefonla ulaştığımız HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan yaşanan ölüm ve yaralanmaları değerlendirdi.

‘ARAMA TARAMAYA RAĞMEN ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBEDİYOR’

Yüksekova’da 2016 yılında sokağa çıkma yasaklarından sonra devletin operasyonlarının 39 gün sürdüğünü ancak 78 günün sonunda yasağın kaldırıldığını açıkladığını hatırlatan Akdoğan, “O dönem şunu söylediler; biz arama tarama yapıyoruz. 39 gün boyunca çatışmanın olduğu 4 mahalleden bahsediyoruz ve bu 4 mahallede binlerce asker arama tarama çalışmalarına katıldı fakat üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hâlâ Yüksekova’da peş peşe 2 gün üst üste 2 çocuk yaralanıyor biri yaşamını yitirirken biri de tedavi görüyor. Şimdi ise biz inceleyeceğiz diyorlar. Neyi inceliyorsunuz daha, bu çocuklar hayatını kaybetti. Eğer araştırma yapılacaksa soruşturmayı açın bu mühimmat yeni mi oraya atıldı yoksa onlardan önceki ekip mi gerekli hassasiyeti göstermemiş araştırılsın” dedi.

‘KAMUOYUNU AYDINLATAN AÇIKLAMA YAPILMALI’

Bu konuda sadece Yüksekova’da değil Cizre, Nusaybin’de de çocukların hayatını kaybettiğine dikkat çeken Akdoğan, “İlkbahardır, çocuklar sokaklarda oynuyor. Tehlike devam ediyor mu? Atılıp ta patlamayan mühimmat var mı çevrede? Çevrede yeniden bu durumla karşılaşmamak adına bir arama tarama çalışması yapılması gerekiyor. Bu patlayan mühimmat TSK’nin emniyetin envanterinde var mı? Yok mu? Çünkü nihayetinde bu bomba orada patladı. Olay yeri inceleme ekibi ilk önce bunu açıklamalı. Bu mühimmat neydi? Gerçekten dışarıda kalan bir mühimmat mıydı” diye sordu.

Kamuoyunu aydınlatan bir açıklamanın yapılması gerektiğini dile getiren Akdoğan, “2 gün içerisinde bir çocuğun hayatını kaybetmesi birinin yaralanması, üzerinden atlanacak, gömemezlikten gelinecek bir durum değil. Halka tatmin edici bir açıklama yapılması gerekiyor yetkililerin. 2 yılda 19 çocuk hayatını kaybetmiş onlarca yaralı varsa bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmediğinin kanıtıdır. Gerek valilik gerekse savcılık hiç vakit kaybetmeden bu olayları araştırmalı. En azından bir tedbirin alınması gerekiyor” dedi.

ÇÖZÜM SÜRECİNDEN SONRA ARTIŞ YAŞANDI

Bölge’de patlayan mühimmatlarla çocukların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla ilgili çözüm sürecinden sonra yeniden bir artış yaşandığına dikkat çeken Akdoğan, “Bugün bölgede 2013-2015 süreci içerisinde herkesin rahatlıkla gezebildiği bir dönemden bölgenin tümden tekrardan OHAL’e karşı olup OHAL’in de ilerisine gidip ömrünü uzatmaya çalışan bir noktaya gelen siyasi bir partiyle karşı karşıyayız. Çözüm isteyen bir anlayış işlerine gelmiyor. Kürt sorununu çözeyim, bu bir demokrasi sorunu, kimlik sorunu anlayışı olmadığı için onlardan önceki dönemin politikalarını bölgede uygulayarak ömrünü uzatmaya çalışıyorlar. Ölüm üzerinden kendini var eden bir durum var. Bölge’deki sorunların çözülmeme nedeni ben kaybederim anlayışı” diye konuştu.

ÇÖZÜMSÜZLÜKLE SADECE DOĞU DEĞİL BATI DA KAYBEDİYOR

Mühimmat patlamalarıyla ilgili araştırma ve soru önergeleri verdiklerini ancak cevap verilmediğini söyleyen Akdoğan, “Bunu insan kolayca söyleyemez ama demek ki bu işin böyle devam etmesini istiyorlar. Ülkenin ekonomik olarak notu düşüyor. Gencecik insanlar bu ülkeden göç ediyor. Kimse geleceğini göremiyor. Dolayısıyla doğu dediğimiz yerde siz çatışmayı öne sürdüğünüz zaman ülkenin batısı kazanmıyor. Ülkenin insan hakları, demokrasisi, özgürlükleri kazanmıyor. Bugün maalesef bir insan hayatını kaybetmiş. Çok da umurlarında değil. ‘İnceliyoruz’ diyorlar. İnceleseydiniz 39 günlük süreçte binlerce askerle operasyon yaptınız, aradınız tek tek ama bugün aynı mahallede peş peşe olayların gelmesine çok tesadüfi bakamayız” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 04:01

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