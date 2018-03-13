Mehmet Türkmen’in mahkemesi 29 Mart’ta yapılacak

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’in mahkeme tarihi belli oldu.

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

Sosyal medyadaki Afrin paylaşımları nedeniyle 31 Ocak günü tutuklanan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’in mahkeme tarihi belli oldu. Türkmen’in duruşması 29 Mart 2018 tarihinde yapılacak.

31 Ocak 2018 tarihinden bu yana Antep Cezaevinde tutuklu bulunan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’i cezaevinde ziyaret eden EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Türkmen’in durumunun iyi olduğunu herkese selamlarının olduğunu söyledi. Aynı zamanda Türkmen’in avukatı da olan Tüzel, cezaevi çıkışında Evrensel'e Türkmen’in dosyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Levent Tüzel

‘AÇILAN SORUŞTURMA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Sosyal medyada Afrin harekatına eleştirel görüşleri nedeniyle Türkmen’e soruşturma açılmasının kabul edilebilir olmadığını söyleyen Tüzel, “Bu ülkede politika yapanlar sonuç itibariyle ülkenin geleceğine dair bu tür tarihi, siyasi kararlar da mutlaka değerlendirmeleri olacaktır. Partimizin genel olarak Afrin harekatına ilişkin değerlendirmesine bunun yanlışlığına dair; belirsiz ve ülkeyi daha olumsuz ve kötü bir sürece sürükleyeceğine dair tespitleri var. Bundan geri durulmasına dair kararlarımız söz konusu. Dolayısıyla genel başkan sıfatıyla arkadaşımızın bu türden değerlendirmelerini sosyal medyada paylaşması en basitinden bir ifade özgürlüğü ve düşünce özgürlüğünün hayata geçirilmesidir” dedi.

İDDİANAME DAYANIKSIZ

Dosyaya baktıklarında 29 Mart’a mahkeme için verildiğine gün verildiğine dikkat çeken Tüzel, dosyaya dair şunları söyledi: “Aslında bu son dönemin, OHAL döneminin ve üzerine gelen bu savaş halinin uygulamalarına bakıldığında birçok insan çok uzun süreler boyunca iddianamesi hazırlanmaksızın ve duruşma günü verilmeksizin cezaevlerinde tutuluyor. Yakın bir tarihe gün verilmiş gözüküyor ama esas olan bu dosyada bir terör örgütü propagandası nitelendirilmesi bu dosyanın bizim partimizin ve Mehmet Türkmen’in söyledikleriyle, görüşleriyle alakası olmayan birçok malzemeyle doldurulmuş, örgütün yapısına dair, çalışmasına dair benzeri şeyler. Bu tür davalarda hep söylediğimiz şey Emek Partisi kendi politik çizgisiyle Türkiye’ye dair değerlendirmeleriyle, Kürt sorunu ve barış ihtiyacına dair yanıtlarıyla her zaman farklı bir tutum, tespitler içerisinde oldu. Ama bu günün hukuksuzluğu içerisinde dosyalar ne yazık ki böyle hazırlanıyor. Böyle dayanaksız iddianameler düzenleniyor.”

Tüzel, yaşanan hukuksuzluk karşısında Türkmen’in tahliye edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 03:54

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