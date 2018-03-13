Artemis’te 8 Mart!

Gebze'de kurulu Artemis fabrikasından bir işçi, fabrikalarındaki 8 Mart tartışmalarına ilişkin yazdı.

Artemis işçisi

Gebze

50 işçinin çalıştığı küçük bir fabrika Artemis. Bu 50 işçinin içerisinde 9 kadın işçi arkadaşımız var. Geçmiş yıllarda fabrikamızda 8 Mart’la ilgili herhangi bir sohbetimiz hemen hemen hiç olmamıştı. 1-2 kadın işçi arkadaşımızla anlık ve gelişigüzel konuşmalarımız dışında unuttuğumuz, dikkate almadığımız, önemsemediğimiz 8 Mart’lar yaşanmıştı Artemis’te.

Bu sadece çok az sayıda kadın işçi arkadaşımızın olmasından kaynaklanan bir durum değildi. Az-çok sınırlı sayıdaki erkek işçi arkadaşımız dahi 8 Mart’ı fabrika dışında görüyor buna uygun davranıyorduk. Eh ne de olsa 9 kadın işçi vardı ve fabrikada 8 Mart’la ilgili bir şey yapmaya gerek yoktu. Ya da en duyarlımız 8 Mart’ta kendi eşine bir çiçek alarak ya da yemeğe götürerek 8 Mart’ı hatırlamış oluyordu.

Bir şeyi düne kadar yanlış kavrıyor ve ona uygun davranıyorduk. 8 Mart sadece emekçi kadınları ilgilendiren bir durum muydu?

Bugün buna kesinlikle hayır diyoruz. Artemis’te erkek işçiler içerisinde de kadın sorununu tartışmak, başta kadın işçiler olmak üzere tüm emekçi kadınların sorun ve taleplerini dert edinmek bunun için çaba harcamanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. 8 Mart’ı işçi sınıfının kadını ve erkeğiyle sahiplenmesi ve birlikte dert edinmesi gerektiğini söylüyoruz. Çay molalarında, yemek paydoslarında 8 Mart ile ilgili konuşmaya başladığımızda başlarda erkek işçiler içerisinde umursamayan, “Bana ne, ne olacak bir gün de kadınların olsun” deyip geçen de oldu, “Bir şey yapmalı” diyen de oldu.

Çay molalarının birinde bir işçi arkadaş, “En azından fabrika yönetimine söyleyelim en azından kadın işçi arkadaşlarımıza 8 Mart günü çiçek verilsin” dedi. Konuşma ilerlediğinde bir anda “Hepimize çiçek verilmesini söyleyelim, biz de eşimize, anamıza götürürüz”e geldi. 8 Mart akşamı iş çıkışı kadın erkek tüm işçilerin ellerinde karanfiller vardı. Bu çok bir şey miydi? Elbette çok bir şey değildi ama geçen yıl ki 8 Mart’a göre Artemis’te iyi bir şeydi. 9 Mart sabahı işe gelen bir erkek işçi arkadaşımız yaşadıklarını şöyle anlattı: “Akşam eve elimde karanfille girdim, eşim bu nerden çıktı dediğinde bugün 8 Mart senin günün dedim.”

Şimdi sorun şu. Artemis’te 2019 8 Martı’nı mı bekleyeceğiz. Yoksa...

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 03:49

www.evrensel.net