Pentagon: Afrin'i diplomatik yollarla çözmeye çalışıyoruz

Pentagon Sözcüsü Rankine-Galloway, Afrin'deki operasyona ilişkin kilit sorunları diplomatik yollarla çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya yönelik eleştirilerini değerlendiren Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'da ilan ettiği gibi ABD ve Türkiye, ilişkilerimizin karşı karşıya olduğu tüm kilit sorunların tartışılması için sonuca odaklı mekanizmayı oluşturma anlaşmasına vardı” diye konuştu.

Sputnik’te yer alan habere göre Rankine Galloway, “Bu tartışmaların olası sonuçlarını öngöremiyoruz. Detaylar, diplomatlarımız ve uzmanlarımızın ortak çalışması sırasında ortaya çıkacak" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 02:59

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