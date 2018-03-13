Samandağ'da bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Güven Kahil adlı bir kişinin polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeni Park civarında 31 SM 584 plakalı aracıyla seyir halinde olan 20 yaşındaki Güven Kahil adlı kişi iddiaya göre polisin dur ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Polis, Kahil'in aracına ateş açarken, Kahil'in vücudunun farklı yerlerine isabet eden 3 kurşun ile olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kahil'in cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.(Hatay/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 02:56

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