İttifak yasasının ilk iki maddesi kabul edildi

'İttifak yasası'nın ilk iki maddesi görüşmelerin ardından kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşülmeye başlanan AKP ve MHP ortaklığıyla getirilen “ittifak yasası” düzenlemesinin ilk iki maddesi kabul edildi.

Düzenlemenin kabul edilen ilk maddesine ilçe seçim kurulunca sandık bölgesine ayırma işlemi yapılırken Anayasada yer alan seçimin serbestliği ve gizli oy ilkesini sağlamak amacıyla, gerektiğinde aynı binada oturan seçmenlerin hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmelerine imkân tanınıyor. İkinci maddeye göre ise; seyyar sandık oluşturulmasının ön görüldüğü düzenleme hayata geçiriliyor. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 00:51

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