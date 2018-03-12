Eğitim Sen: Çocuklar savaşa alet edilmesin

Sincan’da bir ortaokulda kız çocuklarına toplu şekilde cuma günü Afrin operasyonunda hayatını kaybedenler için dua okutuldu.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürünün imam hatip okulları müdürlerine gönderdiği mesaj ile her hafta cuma namazı öncesi veya sonrası Fetih suresi okumalarını istemesinin ardından uygulamalar da başladı. Sincan’da bir ortaokulda kız çocuklarına toplu şekilde cuma günü Afrin operasyonunda hayatını kaybedenler için dua okutuldu. Sincan’da bir ortaokulda çocuklara ‘Fetih suresi’ okutuldu. Okulun WhatsApp grubunda paylaşılan mesaja göre, Afrin operasyonunda hayatını kaybedenler için çocuklar dua etmeye çağrıldı. Altıncı sınıftaki kız çocuklarına toplu şekilde okutulan ‘Fetih suresi’ ile Afrin operosyonunda hayatını kaybedenler için dua okudu.

‘SAVAŞA DEĞİL BARIŞA GÖNDERME YAPILMALI’

Konu ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan, Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, Altıncı sınıf öğrencileri açısından olumsuz etkilere sebep olacağının bilimsel bir gerçeklik olduğuna vurgu yaptı. Şimşek, “Bu gibi durumların çocuğun algısında anormalleşmeye, korku ve dehşete kapılmasına, gelişimi için gerekli güvenlik duygusunun kaybına neden olacaktır”dedi.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 38. maddesinde, “Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkı vardır. Çocukların askere alınmaması gerekir. Devlet, çocukları silahlı çatışmalardan ve sonuçlarından korumakla sorumludur” ifadelerinin bulunduğuna vurgu yapan Şimsek, sözleşmenin birçok maddesinin de barışa gönderme yaptığından ve devlete de bu konuda sorumluluk yüklediğinden bahsetti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 23:41

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