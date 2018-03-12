Bozdağ: Almanya Ankara Büyükelçisi'ne nota verildi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ‘Almanya'da Türklere yönelik saldırılara ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verilmiştir’ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Kurul sonrası Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"Başaran Holding'e ait özel jet İran sınırları içinde malesef düştü. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebat malesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı. Onlarla ilgili işlemler devam ediyor.

Elimizdeki verilere göre kazanın nedeni şuanda belli değil. Bunların net sonucu kara kutunun incelemesinden sonra diğer verilerin incelemensinden sonra ortaya çıkacaktır.



Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin bölgesinde toplam 212 bölge TSK'nın kontrolüne geçti Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimiz şehit oldu, 202 askerimiz yaralandı. Bu harekat kapsamında terör örgütü mensubu3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi



‘Almanya Büyükelçisi'ne nota verildi’

Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz. Pek çok şehirde Türklere ait camilere, derneklere saldırlar yapılıyor. Yakalananlar var mı? görmedik. Alman Hükümetine diyoruz ki bu suçları işleyeneleri yakalamak Alman hükümetinin görevidir. Türkiye'yi her fırsatta eleştirenlerin bu saldırılar karşısında sessiz kalması düşündürücüdür. Bu konuda tedbir almadıklarını görüyoruz. Alman hükümetinin de bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Almanya'da Türklere yönelik saldırılara ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verilmiştir.

Münbiç'te terör unsurlarını istemediğimizi belirttik.

Rusya, İran Türkiye ile 3'lü zirve toplantısı 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacaktır.

Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir." (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 21:48

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