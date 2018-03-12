Japonya’da yolsuzluk skandalı büyüyor

Japonya’da devlete ait arazinin Başbakan Şinzo Abe’nin eşi ile bağlantılı bir özel okul işletmesine sudan ucuz fiyata satılması skandalı büyüyor.

Japonya’da devlete ait arazinin Başbakan Şinzo Abe’nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine sudan ucuz fiyata satılması skandalı büyüyor. Satış belgelerinden Abe, eşi Akie ve Maliye Bakanı Taro Aso ile ilgili bölümlerin silindiği ortaya çıktı.

Sputnik’in aktardığına göre, daha önce kendisi ya da eşinin Moritomo Gakuen isimli aşırı milliyetçi-muhafazakar okul işletmesini kayırdığına dair kanıt ortaya çıkması halinde istifa edeceğini söylemiş olan Abe’nin, kanıtların örtbas edildiğinin ortaya çıkmasının ardından koltuğunu kaybedebileceği konuşuluyor.

Reuters’in haberi üzerine basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Aso, bakanlığında bu satıştan sorumlu birimden yetkililerin, birimin eski başkanının parlamentoda verdiği ifadeye uymlu hale gelmesi için belgelerde değişiklik yaptığını söyledi. Aso, bakanlığındaki davranışlar için özür diledi, ama istifa etme niyetinin olmadığını belirtti.

Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı konumunda bulunan ve Abe’nin üst üste üçüncü kez seçilip Japonya’nın en uzun görev yapan başbakanı olma emellerinde kilit rol oynayan Aso’ya, muhalefet partileri istifa çağrısı yaptı.

Şubat 2017’de Asahi Şimbun gazetesi, Osaka’daki 8770 metrekarelik arazinin gerçek değerinin yüzde 14’üne denk gelen 134 milyon yene satıldığını ortaya çıkarmıştı. Moritomo’nun çocuk bahçesi ve ilkokulunda Japonya’yı faşizme ve 2. Dünya Savaşı’na sürükleyen 1890-1945 arasındaki imparatorluk yönetiminin müfredatı okutuluyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 20:40

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