Myanmar ordusu Arakan’da askeri üs inşa ediyor

Af Örgütü, Myanmar hükümetini, Arakanlıların geride bıraktıkları arazilere askeri üsler inşa ederek, bu bölgelerin yapısını değiştirmekle suçladı.

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar hükümetini, Arakanlı Müslümanların (Rohingyalılar) geride bıraktıkları arazilere askeri üsler inşa ederek, bu bölgelerin yapısını değiştirmekle suçladı.

Myanmar ordusunun 6 ay önce kuzeydeki Arakan eyaletine yönelik başlattığı operasyon nedeniyle 700 bin Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş’e sığınmıştı. Bölgedeki 350’den fazla köy de yakılmıştı. BBC’nin haberine göre Af Örgütü, dün yayımladığı raporunda, bu köylerden geriye kalanların da “dümdüz edildiğini” açıkladı.

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İnsan hakları kuruluşu iddialarını uydu görüntülerine ve yakın zamanda görgü tanıklarıyla yapılan röportajlara dayandırdı. Raporda, Arakanlı Müslüman olmayanlar için yerleşim yerleri ve yolların yanı sıra üç askeri tesisin inşa edildiği belirtildi. Myanmar’da kalan Arakanlı Müslümanların askeri üs yapılacak olması nedeniyle bir köyden zorla çıkarıldıkları kaydedildi. Uydu görüntülerine göre bir köyde, yakın zamanda yıkılan bir caminin yanında sınır polisine ait binalar yükseliyor.

Myanmar Hükümet Sözcüsü Zaw Htay ise iddiaları reddetti ve hükümetin yerleşim alanlarına askeri güçleri yerleştirmediğini, ancak karakolların yeni köy inşa sürecinin bir parçası olduğunu ileri sürdü. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 20:37

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